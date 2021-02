Nicole Neumann presentó a su chancha rescatada

Nicole Neumann Pepa Chancha.jpg

Con una foto del animal, Nicole escribió: "¡Ella es Pepa! Es una cerdita muy cariñosa, que responde a su nombre y le encanta que le rasquen la panza. ¿Sabías que los chanchos son seres curiosos e intuitivos? Son más inteligentes que los perros y gatos, su inteligencia puede ser comparada con la de niños de 3 años", comenzó diciendo.

"Lejos de las hacinadas e inhumanas condiciones de las granjas industriales les gusta formar y vivir en grupos por afinidad como nosotros. Las mamás cerdas son muy protectoras y cariñosas con sus cerditos, a los que les encanta jugar constantemente. Ella fue rescatada hace 1 año, aproximadamente, y ante un pedido de ayuda vía Instagram no dude en darle un hogar para vivir tranquila y feliz", agregó.

Nicole y sus cuatro décadas

En octubre del 2020 Nicole Neumann la primera Lolita argentina, cumplió 40 años. En esa oportunidad la modelo había viajado a Miami para celebrarlo, en medio de la pandemia.

"Cuando estaban llegando los 40, me incomodaban un poco, pero después pasó. Aparte, no me siento ni física, ni mentalmente de 40. A ver, sí emocionalmente. Creo que todo ese conjunto de cosas se traduce en algo copado, porque me siento más jovial, más madura y más plantada que nunca. Y, a la vez, me siento más joven en otros aspectos. ¡Está bueno!", reconoció Nicole en una entrevista con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina".

