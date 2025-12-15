Uno Entre Rios | La Provincia | Chajarí

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

La diseñadora chajariense Andrea Penoni fue seleccionada entre los ocho finalistas de un concurso nacional para el programa Almorzando con Juana.

15 de diciembre 2025 · 10:23hs
Andrea Penoni, diseñadora oriunda de la ciudad de Chajarí, fue seleccionada entre los ocho finalistas de un concurso nacional realizado en el marco del programa Almorzando con Juana, conducido por Juana Viale.

La convocatoria estuvo dirigida a diseñadores de todo el país y a estudiantes de la carrera de diseño, quienes debían presentar una propuesta individual. El certamen tiene como objetivo definir los diseños del vestuario que la conductora utilizará durante la nueva temporada del programa televisivo.

Diseñadora chajariense avanza en la selección para el vestuario de Juana Viale

A partir de los trabajos enviados, se realizó una primera instancia de selección que derivó en la elección de ocho finalistas. Según se informó, la competencia continuará con una nueva etapa en la que serán seleccionados cuatro diseñadores, teniendo en cuenta que se utilizará un diseño diferente para cada emisión.

Desde la organización se indicó que el proceso se desarrolló en un breve lapso. El cierre de la convocatoria fue el miércoles 3 y, pocos días después, ya se encontraba definida la nómina de los ocho participantes que continúan en competencia, la cual fue anunciada posteriormente al aire.

La participación de la diseñadora entrerriana representa una oportunidad de proyección a nivel nacional y pone en valor la presencia de talentos del interior del país en producciones televisivas de alcance masivo.

