Asesinaron a Rob Reiner y a su esposa: su hijo, principal sospechoso

El director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados muertos en su hogar. La policía sospecha que su hijo, Nick, está involucrado.

15 de diciembre 2025 · 09:40hs
Asesinaron a Rob Reiner y a su esposa: su hijo

Asesinaron a Rob Reiner y a su esposa: su hijo, principal sospechoso.

El director de cine Rob Reiner, conocido por su trabajo en clásicos como Misery o Cuando Harry conoció a Sally, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Michele Singer, en su residencia del oeste de Los Ángeles durante la madrugada del domingo.

Este trágico suceso ha conmocionado al mundo de Hollywood, especialmente porque las primeras investigaciones sugieren que su hijo podría estar involucrado en el doble crimen.

Investigan la muerte del director Rob Reiner y su esposa

Efectivos de la Policía de Los Ángeles (LAPD) llegaron al domicilio alrededor de las 15.30 del domingo, luego de recibir un llamado de auxilio. Al llegar al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de aproximadamente 68, que más tarde fueron identificados como Reiner y Singer.

Michele Singer Reiner y Rob Reiner.jpeg

A partir de ese momento, la LAPD inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias de sus muertes.

Rob Reiner y Michele Singer comenzaron su relación durante la filmación de Cuando Harry conoció a Sally (1989), un romance que, según algunos relatos, influyó en el director para modificar el guion y darle a la película el final feliz que la catapultó al éxito, sustituyendo el original en el que los protagonistas terminaban separados.

Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.

Fuentes cercanas a la familia han señalado a Nick Reiner, su hijo menor, como el principal sospechoso del doble homicidio, según informó la revista People. Por otro lado, el portal TMZ reportó que tanto el director como su esposa presentaban heridas de arma blanca.

Nick Reiner, quien ha luchado durante años contra la adicción a las drogas, llegó a quedarse sin hogar en una etapa de su vida, lo que podría haber influido en su comportamiento.

