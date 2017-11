Natacha Jaitt habló de la prostitución VIP y contó su experiencia

Éste no fue un sábado más para Natacha Jaitt (40). La mediática fue invitada al programa de Andy Kusnetzoff (46) por Telefe, PH: Podemos Hablar, y como era de esperarse se convirtió en la gran figura de la noche.

Es que la polémica actriz y conductora se animó a hablar de todo con total sinceridad y desparpajo. Y, en ese contexto, ella habló de su adicción a la cocaína. En tanto, dio detalles de su experiencia como prostituta y dijo sentirse "bendecida".





Al comienzo del programa, la ex amante de Diego Latorre (48) arrancó reconociendo sus problemas con las drogas. En detalle, ella contó que no le gusta la marihuana ni nada que no sepa controlar pero que, en cambio, fue débil ante la cocaína.





Embed









"Tengo personalidad adictiva. No tomo pastillas, no consumo nada que no pueda controlar, no fumo marihuana, me da rechazo el olor... Pero sí con muchos problemas personales con el papá fallecido (Adrián Yospe) de mi hijo caí en un pozo muy grande y conocí a una persona que me introdujo en el mundo de la cocaína", fueron sus primeras palabras al respecto.

Y siguió: "Yo siempre digo la frase 'no haberla conocido'. Primero podía salir hasta que después comencé a mal acostumbrarme a que las angustias las anestesiaba con cocaína, pero después me quería morir, a los tres días estaba arruinada, se me había ido la vida, se me había ido todo...".

En ese momento, Natacha reconoció que cuando murió el papá de su hijo le "costó mucho" hasta que se dio cuenta de que ella era la única responsable del menor y eso la "ayudó muchísimo".

"Nadie lo sabe y no tengo vergüenza en decirlo pero pude salir. Cuesta mucho tentarte por eso trato de esquivar el entorno y el alcohol y todavía estoy en la lucha", dijo al respecto.





En tanto, sobre la prostitución, Natacha arrancó hablando de la regularización de ese oficio para evitar la trata de personas y el proxenetismo para luego contar su propia experiencia.





"Hay que legalizarla para ir contra las mafias, la trata y los proxenetas", remarcó la morocha luego de estamparle un beso en el cachete a Valeria Lynch, quien al "soltar" la primera palabra que se le vino a la mente cuando le dijeron "prostitución VIP" dijo: "Natacha".

"Cuando pido la legalización es por esas chicas que son humilladas, vejadas, que la Policía se abusa, las mafias, los ocho cuarenta. La única forma es legalizándola con mayores de edad que realmente quieran ejercer la prostitución como cualquier trabajo normal, pagar los impuestos, la obra social...", siguió explicando en medio del descargo de la periodista Julia Mengolini, otra de las invitadas al programa de Kusnetzoff.





En ese momento, Andy le preguntó a Natacha por qué ella no se había molestado cuando Valeria la había vinculado con esa palabra, para muchos fuerte: prostitución.

"No me molestó porque no soy hipócrita, no me enoja la verdad. Asumo lo que hago: soy locutora de radio, conductora y he ejercido la prostitución VIP pero he elegido con quién y es una bendición. Para mí es divertido cobrar", reconoció la ex conductora de Radio Mega al final de su devolución en ese segmento de PH.

Por último, ante la pregunta de Kusnezoff afirmó que "VIP" es sinónimo de "mucho dinero". "Son chicas finas, bien, con idiomas, que van ante empresarios, conductores de televisión, banqueros. Es mucho más elevador el valor de las prostitutas y son chicas modelos", explicó.

Y, sobre el final, sostuvo que Leandro Santos, manager de modelos acusado de prostitución VIP, "tenía una agencia de modelos que nunca fue una agencia de modelos". "Siempre fue de prostitutas vip, de entrada", sentenció.





Fuente: Clarín Espectáculos.