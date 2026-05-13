Maravilla Martínez se sacó de encima a Coronel, el árbitro Herrera lo amonestó y al ver la jugada en el VAR consideró que la acción era para roja.

Adrián Martínez volvió el estadio de Rosario Central, el Gigante de Arroyito , y se fue otra vez expulsado, como ya había sucedido cuando Racing enfrentó el año pasado a River por los cuartos de final de la Copa Argentina. Esta vez, por un codazo que fue visto a instancias del VAR.

En la misma instancia pero ahora en el torneo Apertura de la Liga Profesional, partido que terminó con el triunfo de Rosario Central por 2-1, el delantero de la Academia recibió la tarjeta roja por una infracción a Emanuel Coronel.

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En medio de empujones mutuos en el área de Rosario Central, Maravilla Martínez se sacó de encima a Coronel y el defensor quedó tirado en el piso.

Herrera, en un principio, decidió sacarle tarjeta amarilla al delantero de Racing y todo hacía indicar que era todo lo que ameritaba la jugada.

Sin embargo, Pablo Dóvalo, al mando del VAR en el Gigante de Arroyito, decidió convocar a Herrera para que vea la jugada y el árbitro resolvió que era para tarjeta de roja. "Le pega con el antebrazo", justificó.

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

maravilla martinez 1 VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

Racing terminó con 9 jugadores porque en el primer tiempo del alargue vio la roja Marco Di Césare por una infracción a Enzo Copetti, que derivó en su segunda amarilla y la explosión del banco de la Academia.

La amarilla de Herrera fue correcta, aunque la primera que le había mostrado al defensor no era para esa sanción.

No fueron las únicas discusiones que tuvo la noche en Rosario, debido a que al Canalla le anularon un tanto a Alejo Veliz cuando el local perdía por 1-0 después de interminable chequeo en el VAR.

El asistente levantó la bandera y se revisó durante un tiempo prolongado la posición del delantero, a quien finalmente le cobraron una milimétrica posición adelantada.