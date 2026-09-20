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Marcha de la Bronca: la izquierda marchó contra el gobierno de Milei y dejó un claro mensaje a la cúpula gremial

Dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros protagonizaron la Marcha de la Bronca contra el Gobierno

20 de septiembre 2026 · 10:56hs
Dirigentes políticos

Foto: NA

Dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros protagonizaron la Marcha de la Bronca contra el Gobierno 
Dirigentes políticos

Dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros protagonizaron la Marcha de la Bronca contra el Gobierno 
Dirigentes políticos

Dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros protagonizaron la Marcha de la Bronca contra el Gobierno 

La Marcha de la Bronca, convocada por los dirigentes del Frente de Izquierda n contra del gobierno de Javier Milei, se realizó este sábado y reunió a distintos dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, la autoconvocatoria comenzó alrededor de las 15.30 en Plaza Congreso, punto de partida. Con el correr de las horas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, donde leyeron un discurso oficial encabezado por las autoridades.

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La cabecera de la columna estuvo integrada por organismos de derechos humanos -entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Atrás estuvieron las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

"Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus cómplices y todo su plan. Necesitamos la huelga general para hacerlo", afirmó Christian Castillo, diputado por la provincia de Buenos Aires.

Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos pertenecientes al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fueron los principales actores en la manifestación.

El Ministerio de Seguridad confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados en ambos puntos.

En el documento oficial, que sacaron en conjunto entre distintas agrupaciones, hicieron hincapié en "la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas". A su vez, volvieron a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) que impulse "un nuevo paro general" como parte de "un verdadero plan de lucha nacional".

A los gobernadores también les reclamaron: los calificaron como "cómplices de este gobierno de ultraderecha" y sostuvieron que en las subjurisdicciones "mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público". "En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador", criticaron.

LEER MÁS: Marcha de la Bronca: sectores sociales y políticos marcharon contra el modelo en Paraná

Por su parte, Bregman llamó a "organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país" y señaló que la marcha "demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices".

"Somos claros: hoy nos hicimos oír, pudimos unir lo que otros dividen y expresar que hay fuerzas para enfrentar el ajuste de Milei y sus cómplices. Esta marcha tiene que ser el inicio para imponerles a las cúpulas sindicales un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general".

Del Caño, en tanto, apuntó contra la dirigencia política que sostiene que "hay que esperar hasta el 2027" mientras "viven de rosca y se nota que no les aprieta el zapato".

"Hay muchos laburantes peleando por sus puestos de trabajo, igual que el colectivo de la discapacidad que se mantiene en pie de lucha y lo mismo hacen los estudiantes y otros sectores que no se resignan".

La Marcha de la Bronca no solo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se convocó a nivel nacional y reunió a miles de personas en distintos puntos del país. Alrededor de 20 provincas se sumaron a la convocatoria.

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