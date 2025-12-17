Uno Entre Rios | Show | Morena Rial

Morena Rial se postuló para Gran Hermano

17 de diciembre 2025 · 14:43hs
Morena Rial, quien está detenida en la Unidad 51 de Magdalena por robo envió su casting para Gran Hermano: Generación Dorada.

Te pido un limite. O sea, está presa”, dijo molesta Yanina Latorre en su programa SQP (América) donde confirmó que la influencer hizo el casting para ser parte del reality que arrancará en febrero del 2026. “¿Cómo se habrá vendido? “Hola, estoy presa, imputada. A mi papá le estoy cagando la vida…””, dijo Latorre sobre cómo pudo haber sido la presentación de la joven.

Desde su cuenta oficial, el conductor de Gran Hermano, Santiago Del Moro compartió una historia en la que escribió “2/2/26” con un fondo naranja. Sin embargo, eso no fue todo, ya que desde las cuentas de Telefe y Gran Hermano no tardaron en compartirla también.

La publicación de Del Moro llamó la atención de los seguidores y fanáticos del programa ya que en la última transmisión de los Martín Fierro de Televisión en septiembre pasado se anunció que febrero es la fecha elegida para el regreso del reality.

Por el momento, no hay una confirmación oficial, pero el dato y la reacción del canal ante el posteo del conductor es un indicio de que el reality comenzaría el primer lunes de febrero con el ingreso de los nuevos participantes.

La lengua karateca de Yanina Latorre

“Se confundió con el casting de En el Barro”, advirtió en broma Lizardo Ponce. “Hace una semana estábamos con el test para ver si estaba embarazada. Pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea: ¡un límite!”, explotó Yanina.

“¿Hay un abogado que le dijo si iba a quedar libre? En febrero empieza Gran Hermano” “¿O piensa participar desde la cárcel por Zoom?”, insistió la conductora“¿Cómo se habrá vendido? ‘Hola, estoy presa, soy chorra, estoy impuatda y a mi papá le recontra cagu… la vida. Yo la estaría mirando todo el tiempo”, señaló Yanina.

