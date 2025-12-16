The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal.

En la tarde del martes se llevó a cabo en Doha, Qatar, la entrega de los premios The Best por parte de la FIFA, que homenajea a las jugadoras y los jugadores más destacados de la última temporada. El único ganador de nuestro país fue Santiago Montiel en el Puskás, mientras que el Dibu Martínez fue destronado como mejor arquero por parte de Gianluigi Donnarumma. Además, no hubo argentinos en el once ideal por primera vez. Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista.
Donnarumma le ganó al Dibu el premio The Best al Arquero FIFA
Poco antes del mediodía, la FIFA entregó el premio The Best al mejor arquero del año a Gianluigi Donnarumma por su labor realizada con París Saint-Germain, donde ganó la Champions League, Ligue 1 y Copa de Italia, y con Italia. Actualmente se desempeña en Manchester City. Emiliano Martínez, del Aston Villa y la Selección Argentina, estuvo entre los nominados.
- Alisson Becker - Liverpool/Brasil
- Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia
- Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
- Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania
- David Raya - Arsenal/España
- Yann Sommer - Inter/Suiza
- Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia
Dembelé, The Best 2025: el mejor jugador para la FIFA
Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best al mejor jugador de la FIFA por la temporada que concluyó en 2025.
- Ousmane Dembélé - PSG/Francia
- Achraf Hakimi - PSG/Marruecos
- Lamine Yamal - Barcelona/España
- Harry Kane - Bayern Múnich/Inglaterra
- Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia
- Nuno Mendes - PSG/Portugal
- Cole Palmer - Chelsea/Inglaterra
- Pedri - Barcelona/España
- Raphinha - Barcelona/Brasil
- Mohamed Salah - Liverpool/Egipto
- Vitinha - PSG/Portugal
Santiago Montiel, el primer argentino en festejar: ganó el Puskás por su chilena en Independiente
El tremendo golazo de Santiago Montiel con Independiente ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura fue el ganador del Premio Puskás 2025 al mejor gol. El delantero del Rojo le ganó a otro argentino, Pedro De La Vega, y se transformó en el tercero de nuestro país en obtener el galardón, tras Alejandro Garnacho y Erik Lamela.
- Alerrando - Vitória/Brasil
- Alessandro Deiola - Cagliari/Italia
- Pedro de la Vega - Seattle Sounders/Argentina
- Santiago Montiel - Independiente/Argentina
- Amr Nasser - Pharco/Egipto
- Carlos Orrantía - Atlas/México
- Lucas Ribeiro - Mamelodi Sundowns/Brasil
- Declan Rice - Arsenal/Inglaterra
- Rizky Ridho - Persija Jakarta/Indonesia
- Kevin Rodrigues - Kasimpaa/Portugal
- Lamine Yamal - Barcelona/España