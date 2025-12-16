El delantero de París Saint-Germain fue elegido como el mejor jugador de la temporada, mientras que Donnarumma se consagró como el mejor arquero.

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal.

En la tarde del martes se llevó a cabo en Doha, Qatar, la entrega de los premios The Best por parte de la FIFA, que homenajea a las jugadoras y los jugadores más destacados de la última temporada. El único ganador de nuestro país fue Santiago Montiel en el Puskás, mientras que el Dibu Martínez fue destronado como mejor arquero por parte de Gianluigi Donnarumma. Además, no hubo argentinos en el once ideal por primera vez. Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista.

Poco antes del mediodía, la FIFA entregó el premio The Best al mejor arquero del año a Gianluigi Donnarumma por su labor realizada con París Saint-Germain, donde ganó la Champions League, Ligue 1 y Copa de Italia , y con Italia. Actualmente se desempeña en Manchester City. Emiliano Martínez, del Aston Villa y la Selección Argentina , estuvo entre los nominados.

Alisson Becker - Liverpool/Brasil

Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica

Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia

Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina

Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania

David Raya - Arsenal/España

Yann Sommer - Inter/Suiza

Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia

Dembelé, The Best 2025: el mejor jugador para la FIFA

The Best 2025 Dembelé The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal.

Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best al mejor jugador de la FIFA por la temporada que concluyó en 2025.

Ousmane Dembélé - PSG/Francia

Achraf Hakimi - PSG/Marruecos

Lamine Yamal - Barcelona/España

Harry Kane - Bayern Múnich/Inglaterra

Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia

Nuno Mendes - PSG/Portugal

Cole Palmer - Chelsea/Inglaterra

Pedri - Barcelona/España

Raphinha - Barcelona/Brasil

Mohamed Salah - Liverpool/Egipto

Vitinha - PSG/Portugal

Santiago Montiel, el primer argentino en festejar: ganó el Puskás por su chilena en Independiente

El tremendo golazo de Santiago Montiel con Independiente ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura fue el ganador del Premio Puskás 2025 al mejor gol. El delantero del Rojo le ganó a otro argentino, Pedro De La Vega, y se transformó en el tercero de nuestro país en obtener el galardón, tras Alejandro Garnacho y Erik Lamela.