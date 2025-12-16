Uno Entre Rios | Ovación | The Best

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

El delantero de París Saint-Germain fue elegido como el mejor jugador de la temporada, mientras que Donnarumma se consagró como el mejor arquero.

16 de diciembre 2025 · 18:03hs
The Best 2025: ganó Dembélé

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal.

En la tarde del martes se llevó a cabo en Doha, Qatar, la entrega de los premios The Best por parte de la FIFA, que homenajea a las jugadoras y los jugadores más destacados de la última temporada. El único ganador de nuestro país fue Santiago Montiel en el Puskás, mientras que el Dibu Martínez fue destronado como mejor arquero por parte de Gianluigi Donnarumma. Además, no hubo argentinos en el once ideal por primera vez. Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor futbolista.

Donnarumma le ganó al Dibu el premio The Best al Arquero FIFA

Poco antes del mediodía, la FIFA entregó el premio The Best al mejor arquero del año a Gianluigi Donnarumma por su labor realizada con París Saint-Germain, donde ganó la Champions League, Ligue 1 y Copa de Italia, y con Italia. Actualmente se desempeña en Manchester City. Emiliano Martínez, del Aston Villa y la Selección Argentina, estuvo entre los nominados.

Los Jadar serán en 2027 y los dirigentes dieron detalles en Rosario.

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz.

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

LEER MÁS: El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

  • Alisson Becker - Liverpool/Brasil
  • Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
  • Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia
  • Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
  • Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania
  • David Raya - Arsenal/España
  • Yann Sommer - Inter/Suiza
  • Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia

Dembelé, The Best 2025: el mejor jugador para la FIFA

The Best 2025 Dembelé
The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal.

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal.

Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best al mejor jugador de la FIFA por la temporada que concluyó en 2025.

  • Ousmane Dembélé - PSG/Francia
  • Achraf Hakimi - PSG/Marruecos
  • Lamine Yamal - Barcelona/España
  • Harry Kane - Bayern Múnich/Inglaterra
  • Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia
  • Nuno Mendes - PSG/Portugal
  • Cole Palmer - Chelsea/Inglaterra
  • Pedri - Barcelona/España
  • Raphinha - Barcelona/Brasil
  • Mohamed Salah - Liverpool/Egipto
  • Vitinha - PSG/Portugal

Santiago Montiel, el primer argentino en festejar: ganó el Puskás por su chilena en Independiente

El tremendo golazo de Santiago Montiel con Independiente ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura fue el ganador del Premio Puskás 2025 al mejor gol. El delantero del Rojo le ganó a otro argentino, Pedro De La Vega, y se transformó en el tercero de nuestro país en obtener el galardón, tras Alejandro Garnacho y Erik Lamela.

  • Alerrando - Vitória/Brasil
  • Alessandro Deiola - Cagliari/Italia
  • Pedro de la Vega - Seattle Sounders/Argentina
  • Santiago Montiel - Independiente/Argentina
  • Amr Nasser - Pharco/Egipto
  • Carlos Orrantía - Atlas/México
  • Lucas Ribeiro - Mamelodi Sundowns/Brasil
  • Declan Rice - Arsenal/Inglaterra
  • Rizky Ridho - Persija Jakarta/Indonesia
  • Kevin Rodrigues - Kasimpaa/Portugal
  • Lamine Yamal - Barcelona/España
The Best Dembélé Santiago Montiel FIFA
Noticias relacionadas
Dybala y Paredes juntos en La Roma.

La postura de Boca con Paulo Dybala y qué chances hay de que llegue en enero

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás.

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados.

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

Jorge Almirón fue entrenador de Boca en su último paso por el país.

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Ver comentarios

Lo último

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Concordia: investigan el avistamiento de una luz a gran velocidad, que se metió en el río

Concordia: investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río"

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Ultimo Momento
Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Concordia: investigan el avistamiento de una luz a gran velocidad, que se metió en el río

Concordia: investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río"

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

Policiales
Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Ovación
Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

La postura de Boca con Paulo Dybala y qué chances hay de que llegue en enero

La postura de Boca con Paulo Dybala y qué chances hay de que llegue en enero

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

La provincia
Concordia: investigan el avistamiento de una luz a gran velocidad, que se metió en el río

Concordia: investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río"

Expulsaron a la exagente que eliminó datos del Registro Civil de Entre Ríos

Expulsaron a la exagente que eliminó datos del Registro Civil de Entre Ríos

Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Dejanos tu comentario