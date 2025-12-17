En el encuentro entre Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y los gremios se debatió, entre otros temas el 82% y la edad jubilatoria

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Se realizó un encuentro entre Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y los gremios, en el marco de la Intersindical en Defensa del Sistema Previsional de la provincia. Allí se debatió, entre otros temas el 82%, la edad jubilatoria, el déficit, los diferentes regímenes especiales y la Reforma previsional.

Según supo UNO , el objetivo de este encuentro fue obtener información precisa y detallada sobre los proyectos y las posturas del Ejecutivo, y sentar una firme posición gremial en defensa de los derechos de las y los trabajadores y jubilados de la provincia.

"No hay alternativa"

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, valoró la instancia gestada por los gremios y sostuvo que “el gobierno busca tomar las mejores decisiones”. Respecto a las posibles fechas de tratamiento de la reforma previsional, aseguró que “no hay fecha, pero que dependerá de los tiempos que lleve el trabajo del proyecto”.

Por su parte, Oscar Muntes, Secretario General de ATE Entre Ríos, dio su perspectiva sobre la reunión: “Quedó claro de que no hay alternativa, que la van a llevar adelante y sabemos que habrá consecuencias”. En este sentido aseguró: “Que nos hayamos reunido con autoridades para conocer las intenciones del gobierno, no es legitimar el proyecto de reforma. Nosotros queríamos escuchar en primera persona”. Además, agregó: “Tanto nacional como provincialmente, sabemos que las reformas vienen con quita de derecho y desde la Intersindical no lo vamos a permitir. Por eso también la jornada del jueves 18”.

Finalmente, Muntes destacó que la “reunión fue positiva y todos los gremios le dejamos en claro a Bagnat que no queremos ninguna reforma que quite derechos. Rescatamos que vino a expresarse y trajo muchos datos importantes sobre los cuales fuimos preguntando”.

Además de ATE, entre los sindicatos presentes estuvieron: Sadop, Amet y Agmer por los docentes; Apler, Judiciales y trabajadores de OSER.