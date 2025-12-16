Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

En la carcel de Paraná tres presos en su huida abordaron a un motociclista al que amenazaron con un arma de fabricación casera. Fueron recapturados.

16 de diciembre 2025 · 20:02hs
Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Una situación de máxima tensión se vivió este martes por la tarde en la Unidad Penal N°1 de la ciudad de Paraná, luego de que se registrara la fuga de varios internos, lo que derivó en un amplio operativo policial tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario. Hasta el momento, y según información preliminar, los evadidos fueron 3 y ya fueron recapturados por personal policial tras una persecución que se extendió por distintos sectores de la capital entrerriana.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, los internos lograron escapar del penal y, en su huida, abordaron a un motociclista al que amenazaron con un arma de fabricación casera, comúnmente conocida como “chuza”. Bajo amenazas, le sustrajeron el rodado y emprendieron una veloz fuga, lo que motivó un inmediato despliegue policial en la zona.

la calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sabado en parana

La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

Mar de Sueños abre la temporada de verano el sábado 20 de diciembre

Mar de Sueños abre la temporada de verano el sábado 20 de diciembre

Por las calles de Paraná

La persecución se inició en inmediaciones de Costa Hernández y tuvo uno de sus puntos más críticos en el cruce de calles Jujuy y Maciá, donde varios móviles policiales intentaron interceptar a los fugitivos. Finalmente, el operativo concluyó con la detención de ambas personas en la zona de Blas Parera y Antonio Crespo, donde los internos fueron reducidos y puestos nuevamente a disposición de la Justicia. La motocicleta robada fue recuperada y no se informó oficialmente si el conductor sufrió lesiones, aunque se supo que se encontraba en estado de shock tras el violento episodio.

Mientras tanto, en paralelo a la persecución externa, se desplegó un importante operativo de seguridad en el perímetro de la Unidad Penal N°1. Fuentes extraoficiales indicaron que existiría la presunción de que un pabellón habría sido tomado por internos, lo que generó una inmediata intervención de fuerzas de seguridad adicionales para reforzar el control y prevenir nuevos intentos de fuga o disturbios mayores.

En los alrededores del penal se observó un fuerte movimiento de patrulleros, personal policial y efectivos penitenciarios, además de un estricto control en los accesos a la zona. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes siguieron con inquietud el despliegue de fuerzas y el hermetismo oficial respecto a lo que ocurría dentro del establecimiento.

Las autoridades no han brindado un parte oficial detallando el número total de internos involucrados en la fuga ni confirmando si la situación intramuros fue completamente controlada. Se aguarda que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que permita esclarecer el alcance real del episodio, las responsabilidades correspondientes y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad tanto dentro del penal como en la comunidad.

No hay muchos datos

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones o allanamientos vinculados al hecho, mientras se mantiene un clima de alerta en la zona.

Paraná internos policial
Noticias relacionadas
Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná.

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

la universidad siglo 21 realizo su primer acto de colacion en parana

La Universidad Siglo 21 realizó su primer acto de colación en Paraná

federal presentara su festival del chamame en parana

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Concordia: investigan el avistamiento de una luz a gran velocidad, que se metió en el río

Concordia: investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río"

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Ultimo Momento
Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Concordia: investigan el avistamiento de una luz a gran velocidad, que se metió en el río

Concordia: investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río"

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

Policiales
Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Ovación
Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

La postura de Boca con Paulo Dybala y qué chances hay de que llegue en enero

La postura de Boca con Paulo Dybala y qué chances hay de que llegue en enero

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

La provincia
Concordia: investigan el avistamiento de una luz a gran velocidad, que se metió en el río

Concordia: investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río"

Expulsaron a la exagente que eliminó datos del Registro Civil de Entre Ríos

Expulsaron a la exagente que eliminó datos del Registro Civil de Entre Ríos

Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Alan tocó la Campana de Esperanza, el emotivo ritual que celebra la victoria de pacientes oncológicos

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Dejanos tu comentario