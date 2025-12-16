Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

En la carcel de Paraná tres presos en su huida abordaron a un motociclista al que amenazaron con un arma de fabricación casera. Fueron recapturados.

Una situación de máxima tensión se vivió este martes por la tarde en la Unidad Penal N°1 de la ciudad de Paraná, luego de que se registrara la fuga de varios internos, lo que derivó en un amplio operativo policial tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario. Hasta el momento, y según información preliminar, los evadidos fueron 3 y ya fueron recapturados por personal policial tras una persecución que se extendió por distintos sectores de la capital entrerriana.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, los internos lograron escapar del penal y, en su huida, abordaron a un motociclista al que amenazaron con un arma de fabricación casera, comúnmente conocida como “chuza”. Bajo amenazas, le sustrajeron el rodado y emprendieron una veloz fuga, lo que motivó un inmediato despliegue policial en la zona.

Por las calles de Paraná

La persecución se inició en inmediaciones de Costa Hernández y tuvo uno de sus puntos más críticos en el cruce de calles Jujuy y Maciá, donde varios móviles policiales intentaron interceptar a los fugitivos. Finalmente, el operativo concluyó con la detención de ambas personas en la zona de Blas Parera y Antonio Crespo, donde los internos fueron reducidos y puestos nuevamente a disposición de la Justicia. La motocicleta robada fue recuperada y no se informó oficialmente si el conductor sufrió lesiones, aunque se supo que se encontraba en estado de shock tras el violento episodio.

Mientras tanto, en paralelo a la persecución externa, se desplegó un importante operativo de seguridad en el perímetro de la Unidad Penal N°1. Fuentes extraoficiales indicaron que existiría la presunción de que un pabellón habría sido tomado por internos, lo que generó una inmediata intervención de fuerzas de seguridad adicionales para reforzar el control y prevenir nuevos intentos de fuga o disturbios mayores.

En los alrededores del penal se observó un fuerte movimiento de patrulleros, personal policial y efectivos penitenciarios, además de un estricto control en los accesos a la zona. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes siguieron con inquietud el despliegue de fuerzas y el hermetismo oficial respecto a lo que ocurría dentro del establecimiento.

Las autoridades no han brindado un parte oficial detallando el número total de internos involucrados en la fuga ni confirmando si la situación intramuros fue completamente controlada. Se aguarda que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que permita esclarecer el alcance real del episodio, las responsabilidades correspondientes y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad tanto dentro del penal como en la comunidad.

No hay muchos datos

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones o allanamientos vinculados al hecho, mientras se mantiene un clima de alerta en la zona.