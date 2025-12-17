Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario y del Garrahan

Este miércoles se trata en el Recinto el proyecto de Presupuesto 2026 cuyo dictamen de mayoría tiene 28 firmas conseguidas el martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados . La ley tiene en uno de sus artículos la derogación de lasleyes de Financiamiento Educativo para las Universidades y La lEy de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el hospital Garrahan. Se trata del artículo 75 e incluye las largamente debatidas leyes que fueran aprobadas por mayorías superiores a los dos tercios en el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo pero sostenidas desde el Poder Legislativo.

Anteriormente, la Justicia Federal había declarado inválido el decreto que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su aplicación, que apunta a no cumplirse. La medida hizo lugar a un amparo colectivo, luego de que la norma quedara suspendida por un decreto del Ejecutivo hasta que el Congreso especificara de dónde saldrían los fondos.

Embed El Gobierno nacional incorporó en el proyecto de Presupuesto 2026 que pretende votar mañana en el recinto la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y también de Financiamiento Universitario. El colectivo de discapacidad ya está denunciando este nuevo ataque que… pic.twitter.com/rMqsr3E6Ga — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 16, 2025

De qué se trata las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario

El proyecto actual establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

La ley de financiamiento universitario tenía como objetivo recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También, fijaba un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

Respecto a la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan, en ella se sostenía el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, donde el estado argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables.