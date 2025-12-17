Uno Entre Rios | El País | Presupuesto 2026

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario y del Garrahan

17 de diciembre 2025 · 14:59hs
El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario y del Garrahan
El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario y del Garrahan

Este miércoles se trata en el Recinto el proyecto de Presupuesto 2026 cuyo dictamen de mayoría tiene 28 firmas conseguidas el martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La ley tiene en uno de sus artículos la derogación de lasleyes de Financiamiento Educativo para las Universidades y La lEy de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el hospital Garrahan. Se trata del artículo 75 e incluye las largamente debatidas leyes que fueran aprobadas por mayorías superiores a los dos tercios en el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo pero sostenidas desde el Poder Legislativo.

Embed

Anteriormente, la Justicia Federal había declarado inválido el decreto que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su aplicación, que apunta a no cumplirse. La medida hizo lugar a un amparo colectivo, luego de que la norma quedara suspendida por un decreto del Ejecutivo hasta que el Congreso especificara de dónde saldrían los fondos.

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

La Libertad Avanza avanza hacia la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026 y reformas fiscales y penales clave.

EN VIVO: LLA busca la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados

Embed

De qué se trata las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario

El proyecto actual establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

La ley de financiamiento universitario tenía como objetivo recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También, fijaba un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

Respecto a la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan, en ella se sostenía el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, donde el estado argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables.

Presupuesto 2026 emergencia en discapacidad Financiamiento Universitario Hospital Garrahan
Noticias relacionadas
presupuesto 2026: ya hay dictamen para llevar al recinto

Presupuesto 2026: ya hay dictamen para llevar al recinto

La decisión de convocar a una reunión informativa a la mañana y otra a la tarde se adoptó en la reunión constitutiva de la comisión de Legislación Penal, donde fue releecta la libertaria Laura Rodríguez Machado.

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Este jueves la Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al Presupuesto 2026.

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al Presupuesto 2026

presupuesto 2026: lla busca dictamen antes de navidad

Presupuesto 2026: LLA busca dictamen antes de Navidad

Ver comentarios

Lo último

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Ultimo Momento
Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Policiales
Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Ovación
El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

La provincia
Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Dejanos tu comentario