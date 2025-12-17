Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

El ministro Néstor Roncaglia señaló que la revuelta en la Unidad Penal 1 expuso la falta de personal, el hacinamiento y déficit edilicio. Proyecto en el Senado

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, se refirió a la violenta revuelta ocurrida este martes por la tarde en la Unidad Penal N° 1 de Paraná , donde cinco internos lograron fugarse tras un ataque al personal penitenciario, aunque fueron recapturados en un rápido operativo conjunto entre el Servicio Penitenciario y la Policía.

En el marco del acto de designación de nuevas autoridades en la estructura policial, Roncaglia calificó el hecho como “un episodio violento” ocurrido en una unidad que aloja a casi mil personas privadas de la libertad y volvió a poner el foco en la problemática del hacinamiento. “Lamentablemente tenemos un exceso de población en las unidades penales. Es un desafío del gobierno avanzar en cambios edilicios, pero la situación económica no es favorable”, señaló, según registró UNO .

El ministro explicó que el conflicto se originó a partir de una maniobra engañosa por parte de los internos. Según detalló, uno de ellos simuló estar enfermo para lograr la intervención de los funcionarios. “Fue un ardid: un interno dijo que estaba descompensado y, cuando ingresaron los celadores, entre 10 y 15 internos de un pabellón los atropellaron”, relató. En medio del caos, cinco detenidos lograron escapar.

Unidad Penal N 1 Parana .jpg Un joven resultó con fractura de cráneo tras pelea en la Unidad Penal de Paraná.

No obstante, destacó la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. “Lo importante es que fueron detenidos inmediatamente. Dos por el Servicio Penitenciario y tres por la Policía”, remarcó Roncaglia, al valorar el accionar coordinado que permitió recapturar a todos los fugados en poco tiempo.

En ese contexto, el funcionario aprovechó para insistir en la necesidad de reforzar el personal penitenciario y pidió al Senado provincial que avance con un proyecto clave. “Tenemos una ley en tratamiento en la Cámara de Senadores para incrementar el número de efectivos del Servicio Penitenciario. Es una fuerza pequeña y espero que el proyecto sea aprobado en estos días”, sostuvo.

Finalmente, Roncaglia anunció que se dispondrá un refuerzo de seguridad en todo el sistema carcelario entrerriano. En ese sentido, adelantó que se sumarán patrulleros para fortalecer la vigilancia en las ocho unidades penales de la provincia, como parte de las medidas preventivas tras lo ocurrido en Paraná.

Trasladarán a los internos

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos dispuso el traslado a diferentes unidades penales de la provincia de los internos que fueron recapturados luego de protagonizar una violenta rebelión y fuga registrada el martes por la tarde. La decisión se tomó tras los graves incidentes ocurridos en el Pabellón 5 y apuntó a reforzar la seguridad y restablecer el orden interno.

El director del organismo, Alejandro Miotti, explicó que el episodio se inició cerca de las 18.15, cuando el personal acudió a un pabellón donde se encontraban alojadas 17 personas, a raíz de que uno de los internos manifestó sentirse descompensado. Según indicó, esa situación derivó rápidamente en un ataque coordinado contra los agentes penitenciarios.

Al abrirse una de las rejas de contención, diez internos se abalanzaron sobre cuatro funcionarios utilizando elementos contundentes y armas de fabricación casera, como fajas y arpones, similares a lanzas. En medio del forcejeo, cinco de los agresores fueron reducidos, mientras que los restantes continuaron avanzando hacia el sector de guardia.

Durante ese desplazamiento, dos agentes resultaron lesionados por los elementos punzantes: uno sufrió una herida en la zona intercostal derecha y el otro en el brazo derecho, a la altura del hombro. En ese contexto, uno de los internos fue recapturado dentro del establecimiento, mientras que otros cuatro lograron escapar hacia el exterior.

Dos de los fugados fueron detenidos a pocas cuadras de la unidad penal, mientras que los otros tres escaparon por la vía pública luego de sustraer una motocicleta. La huida dio lugar a un operativo policial que culminó, poco después, con su aprehensión.

Respecto al estado de salud de los funcionarios heridos, el director del Servicio Penitenciario indicó que las lesiones no son de gravedad. Finalmente, Miotti se refirió a los traslados previstos para fin de año y aclaró que no habrá movimientos de internos durante las fiestas de Navidad. Explicó que, como se viene haciendo desde después de la pandemia, los traslados se reanudarán una vez finalizadas las celebraciones, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y organización.