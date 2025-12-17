Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

El espacio la Feria en tu Barrio comenzó el especial navideño en la propuesta de venta de alimentos en distintos puntos de Paraná. El cronograma

Durante la segunda quincena de diciembre la venta de productos frescos, locales y a precios accesibles visitará distintos puntos de la ciudad, con el tradicional espacio la Feria en tu Barrio. Por las fiestas se sumaron productos de estación, como pan dulces, budines y demás producciones artesanales.

“En este fin de año redoblamos la propuesta de esta Feria en tu Barrio, política vinculada a la soberanía alimentaria de la gestión de la intendenta Rosario Romero, con 12 eventos en distintos puntos de la ciudad durante los próximos 15 días. La gente se podrá encontrar con productos de excelente calidad y muy buenos precios de los comerciantes y productores para los paranaenses”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Feria en tu barrio Paraná productos.jpg

La Feria en tu Barrio, especial Navidad, continuará hoy miércoles en la vecinal Santa María, el jueves en barrio Balbi y el sábado en el ya tradicional sector de Plaza Sáenz Peña.

A la tradicional oferta de verduras, embutidos, conservas y panificados se suma en esta oportunidad productos navideños como pan dulce, budín entre otros. “Es una propuesta muy buena que la feria de la Municipalidad llegue a los barrios”, sostuvo Graciela Godoy, vicepresidenta de la comisión vecinal Italia.

Feria en tu barrio Navidad Fiestas de Fin de Año Paraná

Cronograma

La Feria en tu Barrio estará en la última quincena del año en los siguientes lugares:

18/12: Barrio Balbi

20/12: Plaza Sáenz Peña

22/12: Plaza Alemania

22/12: Plaza Mujeres Entrerrianas

23/12: Bajada Grande

23/12: Plaza Mujeres Entrerrianas

27/12: Plaza Sáenz Peña

29/12: CV Lagos del Sur

30/12: Peatonal