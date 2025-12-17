Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

La obra de residencia estudiantil de la Agrotécnica Nº 39 de Villa Urquiza incluye habitaciones con sanitarios, áreas comunes y espacios para preceptores.

La obra de residencia estudiantil de la Agrotécnica Nº 39 de Villa Urquiza incluye habitaciones con sanitarios, áreas comunes y espacios para preceptores.

El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante la edificación de una residencia estudiantil para alojar a alumnos varones de la escuela Agrotécnica Nº 39 de Villa Urquiza, en el departamento Paraná. El proyecto contempla habitaciones con sanitarios, áreas comunes y espacios para preceptores.

La construcción de esta nueva residencia estudiantil se realiza a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Busca brindar una solución integral para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, estudio y convivencia dentro del establecimiento.

La residencia contará con 11 habitaciones, cada una equipada para alojar a tres camas cuchetas, permitiendo una capacidad de hasta 60 estudiantes y cada dormitorio dispondrá de sanitario propio. El complejo también incluye un grupo sanitario común, un SUM, un lavadero, una kitchenette y un depósito, espacios que acompañan al funcionamiento diario de la institución.

También, se prevé un sector destinado para el equipo de preceptores, compuesto por una habitación y servicios sanitarios, con el objetivo de un acompañamiento permanente de los estudiantes. Actualmente, la obra supera el 53% de avance y presenta una inversión de 320 millones. Los trabajos están a cargo de la firma Mecall S.R.L.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, explicó que "el avance y ejecución de esta obra impacta positivamente en la infraestructura educativa del territorio y acompaña las necesidades de este establecimiento que tiene un régimen de internado". Además sostuvo que "de esta manera se posibilitan mejores condiciones en las instalaciones y el desarrollo educativo y profesional de los jóvenes entrerrianos".

El proyecto, comprende una superficie de 558 mt2 y se ejecuta mediante un sistema de arquitectura modular. La estructura se compone de columnas metálicas, vigas y caños estructurales, con cerramientos elaborados con paneles aislantes. Este sistema garantiza una adecuada aislación térmica y acústica, además de resistencia ante lluvias, tormentas y fuertes vientos.