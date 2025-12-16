El Millonario estaba a la espera de que asumieran la nueva dirigencia del Tomba y ya prepara una oferta para quedarse con su joya de 20 años.

Los rumores tomaron fuerza con el correr de los días y es solo cuestión de tiempo para que River se ponga en contacto con Godoy Cruz por el pase de Santino Andino. Por pedido de Marcelo Gallardo, el Millonario comenzará gestiones para intentar sumar como refuerzo al atacante de 20 años, que fue de lo mejor del Tomba en una temporada que terminó en el descenso a la Primera Nacional.

Las versiones sobre el interés habían echado a correr tras el descenso del elenco mendocino y la posterior eliminación del equipo del Muñeco en los octavos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, en Núñez fueron pacientes y esperaron para iniciar tratativas hasta que se definieran las nuevas autoridades de Godoy Cruz .

Ahora que está confirmado que José Mansur tendrá su tercer mandato al frente del club (fue presidente de 2013 a 2021, y vice de 2021 a 2025), la directiva comandada por Stefano di Carlo pondrá manos a la obra. A priori, la intención será negociar un préstamo con opción de compra, aunque todavía no trascendieron cifras ni ofertas concretas.

La modalidad de negociación que implementa River en este mercado de pases hace que las tratativas se dilaten, ya que hasta el momento no ha ofrecido comprar pases. Con el Tomba comenzará por buscar una cesión y el negocio para los mendocinos estará en el monto de la opción. Necesitado de oxigenar sus arcas, habrá que ver qué pide el club mendocino.

River quiere a Santino Andino

Santino Andino river 1 River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz.

Santino Andino fue una brisa de aire fresco para Godoy Cruz en un año para el olvido. El Tomba perdió la categoría y así y todo, el extremo izquierdo logró destacarse. En este muy mal 2025 para su equipo logró convertir 6 goles y repartir 3 asistencias en 30 partidos (26 como titular). Además, jugó el Mundial Sub-20 y tuvo partidos de muy alto nivel.

Desequilibrante, veloz y con llegada al gol, su lugar más común en la cancha es pegado a la banda izquierda, a pierna cambiada (es diestro). Sin embargo, mostró capacidad para moverse por todo el frente de ataque y su relación fluida con la red lo hacen un atacante bastante completo.