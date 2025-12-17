Concejo Deliberante de Paraná aprobó el Presupuesto 2026 y el Estacionamiento Medido

Uno Entre Rios | La Provincia | Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido

17 de diciembre 2025 · 11:42hs
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026 presentado por el Poder Ejecutivo con un monto total cercano a los $232.000 millones. En el texto no se prevé toma de deuda y se centra en avanzar en obras estratégicas. Además se aprobó la ordenanza Tributaria de la Administración y la creación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Ambas iniciativas entraron con despacho de la Comisión de Economía, Hacienda y Producción, que preside la edila Ana Ruberto.

Sin el acompañamiento del Bloque de Juntos por Entre Ríos ni de La Libertad Avanza, el Concejo aprobó por mayoría el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Se modificó el artículo 4º y, de este modo, se abre la posibilidad de incorporar a los tarjeteros registrados al nuevo esquema. Los tarjeteros presentes en el recinto celebraron el cambio introducido en la iniciativa.

Los proyectos

El proyecto de Presupuesto, que estima un monto total cercano a los 232.000 millones de pesos, fue calificado desde el Departamento Ejecutivo como un "Presupuesto equilibrado en el que no se prevé toma de endeudamiento, orientado a sostener la prestación de servicios de calidad, fomentar el desarrollo local y a avanzar en obras estratégicas con mirada sostenible para la ciudad de Paraná".

Mientras que el proyecto de ordenanza Tributaria pone el acento en la simplificación de tasas, con eliminación de unas y reducción de alícuotas en otras, destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes.

Estacionamiento medido

Durante la sesión, los ediles trataron el dictamen de la Comisión de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, que preside el edil Fernando Quinodoz, correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que propuso la creación de un Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para la ciudad de Paraná, con el objetivo de garantizar la ocupación en la vía pública.

En la sesión, la Asamblea Ciudadana Vecinalista hizo uso de la voz ciudadana a través de Alicia Glauser, para pedir por los tarjeteros. "Las personas que están acá son pobres y llevan el pan a su casa con la moneda que juntan. La tecnología hay que ponerla pero queremos pedirle que si la ordenanza no reúne las condiciones humanas, no la voten y vuelvanlá a estudiar. Ya se han votado otras ordenanzas que no nos han favorecido y hoy tenemos que hacer lo posible para hacer consideraciones para toda la ciudadania". También se expresaron los tarjeteros que pidieron ser incluidos en la ordenanza, por el trabajo de casi 200 trabajadores.

El mismo fue aprobado por mayoría, sin el acompañamiento de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza.

Se modificó el artículo 4º en el que incluye la figura del tarjetero: “El funcionamiento del SEM podrá llevarse a cabo mediante un esquema integrado compuesto por medios tecnológicos previstos en la presente ordenanza y trabajadores tarjeteros registrados, quienes tendrán a su cargo la ejecución y fiscalización del sistema”.

El concejal Paulín hizo hincapié en el término “podrá” del artículo 4º, dejando en claro que el nuevo sistema abrirá la posibilidad de que haya un esquema integrado por medios tecnológicos y tarjeteros, pero no determina necesariamente que el sistema mixto será una obligación. Luego, el concejal Tutau destacó “el reconocimiento para los trabajadores tarjeteros que lograron la conquista de poder estar incluidos en un marco normativo que los integra al espacio público” y resaltó que “esta ordenanza cuida a los trabajadores”. Finalmente, Fernando Quinodoz (Más para Entre Ríos-PJ) destacó que “esta ordenanza mira al otro, mira a la sociedad en su conjunto y permite que esta ciudad sea más justa”.

Paraná Amigable

Entre otros proyectos, también figura en el temario el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por el concejal Máximo Miguez, a través del cual se impulsa la creación del programa municipal "Paraná Amigable. Más Años, Más Derechos", su objetivo es implementar capacitaciones obligatorias en trato digno y perspectiva de ciudad amigable hacia las personas mayores a agentes, funcionarios y responsables que se desempeñen en la función pública municipal.

