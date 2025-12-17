El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

La comunidad de barrio corrales y la masa societaria del Club Universitario Paraná vivirán esta noche una jornada histórica. La entidad ubicada en la zona este de la capital entrerriana inaugurará el playón deportivo, obra que le permitirá desarrollar varias actividades deportivas. La jornada se desarrollará a partir de las 19.

“El playón fue creado en los años 70, pero estuvo abandonado durante varias décadas. En esta gestión pusimos la puesta en valor para poder desarrollar diferentes actividades deportivas. Es un paso importantísimo para la institución porqué ha sido una obra que nos demandó una inversión importante, pero tiene la particularidad de haberla realizado entre todos ya que quienes transitan a diario en el club aportaron su grano de arena para poder lograrlo”, resaltó Leonardo Acosta, presidente de la U, en diálogo con La Mañana de La Red.

Leonardo Acosta Club Universitario.jpg Leonardo Acosta, presidente del Club Universitario Parana. UNO / Valeria Girard

“El playón es la cancha de básquet que siempre estuvo en el club. Ahora se modernizó con tableros de acrílicos y un trabajo de alisado en el piso que quedó muy bueno. Tener este espacio en condiciones no ofrecerá la posibilidad de desarrollar muchas actividades como básquet, futsal y vóley. También será utilizado para las actividades que están llevando adelante en las colonias de vacaciones. Es brindarle al socio la posibilidad de que vaya, que vea de que se pueda sumar, pero sobre todas las cosas, pueda disfrutar estas obras. Soy un convencido de que hay que ir al club a pasarla bien, porque bastantes problemas tenemos en el día a día para andar renegando en los tiempos libre. El club necesita de la sociedad y estas obras permite que la gente se acerque un poco más”, resaltó el máximo dirigente de Universitario.

El resurgimiento de Universitario

En septiembre de 2023 Acosta asumió la presidencia del club que lo vio nacer. A partir de ahí la institución creció de manera exponencial. “Cuando nos hicimos cargo de la administración el club estaba bastante deteriorado y abandonados. Teníamos muchos proyectos en mente, pero fuimos claros, ordenados y consciente de nuestras posibilidades. En primer lugar nos planteamos objetivos fundamentales como la iluminación, limpieza y mejorar la fachada de los baños, secretaría y sala de reunión. En base a eso fuimos proyectando otras obras que fuimos logrando”, repasó el ex-atacante de Atlético Paraná y Patronato, entre otros equipos.

La evolución institucional se ve reflejado en el incremento de la masa societaria. “Cuando asumimos solamente teníamos 58 socios. Hoy estamos cera de los 500”, señaló Acosta. “Por una cuestión de tiempo todavía no hemos lanzado una campaña fuerte para seguir incrementando la masa societaria, pero nuestra intención es llegar a los 1.000 socios”, proyectó.

El costo del arancel societario fue tasado en un valor simbólico. “La cuota societaria cuesta 3.000 pesos para cada integrante del grupo familiar y 4.000 para socios individuales activos”, informó el Wachi.

Siguiendo esta misma línea, agregó. “La mayoría de los clubes de barrio se sostienen por la cuota deportiva. Para muchas familiar es muy difícil poder abonar cuota societaria, cuota deportiva más la indumentaria del club. Entendemos la situación económica, pero la intención es que, en el futuro, quienes ingresen a Universitario sean socios, pero dentro de sus posibilidades. De hecho hay varios chicos que juegan al fútbol y que realizan otras actividades están becados. Por eso nos focalizamos más en la cuota deportiva. Mientras más actividades ofrezcamos, mayores recursos ingresará a las arcas de la institución”, explicó.

En la actualidad Universitario ofrece una docena de alternativas a los socios. “Cuando asumimos solamente se practicaba fútbol. Ahora hemos sumado futsal, newcom, taekwondo, boxeo, patín artístico, voley, básquet, entre otras actividades. También funciona desde hace más de 50 años la escuela de arte. Esto es es importantísimo porqué no a todos los chicos les gusta hacer deportes. De esa manera el club le ofrece a posibilidad de a desarrollar otra actividad como tocar la guitarra, aprender música, pintar y todo lo que corresponde al arte, mas otras modalidades que se pueden hacer como crochet, repostería, etcétera. Hay un montón de alternativas para hacer. Para nosotros también esto es muy bueno”, valoró.

Proyectos a futuro para el Club ubicado en barrio Corrales

El crecimiento de Universitario impulsa a la comisión directiva a seguir trabajando para continuar progresando. En este punto la actual gestión se planteó un objetivo a corto plazo: la creación de una cancha de hockey sobre césped.

“Esta disciplina fue incorporada a Universitario por primera vez y nos pone muy contentos. Hoy contamos con un equipo femenino de Primera División y de a poco comenzamos a desarrollar las categorías formativas. Necesitamos un espacio acorde para que el deporte pueda desarrollarse. De esta manera proyectamos la creación de una cancha en las instalaciones del club”, relató, a modo de introducción.

“Para llevar adelante esta obra estamos hablando de varios millones. Si no ponemos a ver que es caro, no podríamos hacer nada. La obra del playón tiene la particularidad que lo hicimos entre todos. Mucha gente compro un metro cuadrado, se vendieron rifas, se realizaron matiné, mate bingo, Si de esa manera pudimos realizar la obra del playón creo que de la misma manera podremos desarrollar esta obra”, afirmó, ilusionado.