More Rial volvió a arremeter contra Jorge

El martes pasado, More Rial explotó y escibió en su Instagram duras acusaciones contra su padre Jorge. La joven mediática aseguró que el periodista encubrió los golpes que ella y su hermana Rocío recibieron durante once años y hasta un intento de violación. Además, tildó a las parejas de su padre de "trepadoras" y las acusó de usarlo para sacarle dinero.

Sin embargo, horas después Morena se arrepintió y expresó sus disculpas en la misma red social y aseguró que no habían existido episodio de violencia. Por su parte, Jorge realizó un emotivo posteo en el que aseguró que todo estaba solucionado entre él y su hija.

El jueves por la noche circularon versiones de que el conductor había sido internado, pero luego se supo que viajó a Londres con su novia Romina Pereiro para ver a los Rolling Stones.

Esto le dio pie a Morena para volver a atacar a su padre y dejó en claro que todo lo que había expresado era cierto. "Si dije lo que dije el otro día fue por algo, no porque me levanté como loca y decidí ponerlo, duela a quien le duela, caiga quien caiga. Estoy más fuerte que nunca, no me vas a derribar", comenzó diciendo More.



Después del escándalo la joven deslizó una posibilidad de entrar al certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Quiero que quede claro que inicié ninguna campaña. Mis fans me quieren en el 'Bailando' por el ejemplo de superación e historia de vida. Tengo mucho para contar, mucho más que cualquier otra que pueda llegar a entrar". Y agregó: "Y aclaro que no estoy desesperada por entrar. Fue una propuesta y estoy pensándolo bien. Pero de hablar, si llego a ir no me callo nada. Pero nada", escribió en "historias" de Instagram.