Adrián Suar habló en la mesa de Mirtha Legrand sobre el acercamiento con su expareja, después de años de distancia y desencuentros

De la distancia a la reconciliación: Adrián Suar confirmó su acercamiento con Araceli González

Adrián Suar recordó el llanto de Araceli en la mesa de Mirtha y habló de su reconciliación

Después de más de dos décadas de distancia y desencuentros, Adrián Suar y Araceli González atraviesan una nueva etapa en su relación. El acercamiento entre ambos, que comenzó a hacerse público en los últimos meses, volvió a ocupar un lugar central en la televisión cuando el productor habló del tema durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand.

La conversación surgió cuando Mirtha, fiel a su estilo directo, decidió preguntarle a Suar por su vínculo actual con la actriz. “¿Te amigaste con Araceli?”, quiso saber La Chiqui. La respuesta fue breve y contundente: “Sí, me amigué” .

El momento cobró especial significado porque Mirtha recordó la participación de Araceli en su programa, cuando la actriz se había quebrado en llanto al hablar de la relación que mantenía con su expareja. “Ay, pobre, lloró sentada acá, cuando vino…”, señaló la conductora.

Suar reconoció que había visto aquel momento y se refirió al estado emocional de Araceli en aquella oportunidad. “Sí, lo había visto, pobre Ara. Porque todo el mundo había pensado no sé qué cosa. Yo creo que estaba muy tomada emocionalmente por varias cosas personales que le estaban pasando”, explicó.

El vínculo entre Suar y González estuvo marcado durante años por la distancia. La pareja tuvo una relación que comenzó en la década de 1990 y tuvo un hijo, Tomás “Toto” Kirzner. Después de la separación, ambos tomaron caminos diferentes y durante mucho tiempo mantuvieron un vínculo distante.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de un acercamiento. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Araceli asistió a ver la obra Sottovoce, protagonizada por Suar, y ambos compartieron públicamente un encuentro que sorprendió al ambiente artístico.

La nueva etapa también alcanza a Flor Torrente, hija de Araceli y fruto de su relación anterior con el empresario Adrián “Toto” Kirzner. Durante años, la joven mantuvo distancia con Suar, pero el proceso de reconciliación familiar permitió también reconstruir ese vínculo.

La historia había tenido un momento especialmente emotivo meses atrás, cuando Araceli se sentó en la mesa de Mirtha y habló abiertamente sobre su relación con Suar. En aquella oportunidad, la actriz no pudo contener las lágrimas al recordar los años de distancia.

“No me llevo. Pero no por una elección mía”, había expresado entonces. También había explicado que, después de una separación, reconstruir los vínculos no siempre depende de una sola persona: “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”.

Ahora, varios meses después de aquella confesión, las palabras de Suar muestran que la historia tomó otro rumbo. “Sí, me amigué”, confirmó ante Mirtha, dejando atrás años de distancia y dando cuenta de un proceso de reconstrucción que también involucra a sus hijos.

Durante la misma conversación, el productor también reflexionó sobre su rol como padre de Toto y Margarita. “Yo creo que soy buen padre. Soy un padre presente, un padre gracioso. He visto mejores versiones de buenos padres, pero yo tengo mi manera de gestionar la paternidad”, reconoció.

Después de más de 20 años, el vínculo entre Adrián Suar y Araceli González parece encontrar finalmente un lugar distinto: el de una familia que intenta volver a encontrarse.