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Mirtha Legrand fue dada de alta tras casi dos semanas de internación

Mirtha Legrand, de 99 años, se encontraba hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei desde el 18 de septiembre por un cuadro de neumopatía.

6 de octubre 2026 · 20:27hs
Mirtha Legrand ya está en su hogar.

Mirtha Legrand ya está en su hogar.

La icónica conductora Mirtha Legrand fue dada de alta, a los 99 años, a casi un mes de haber sido internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La diva de los almuerzos fue hospitalizada el 18 de septiembre, por segunda vez en el mismo mes ya que a principio de septiembre atravesó un episodio de bronquitis.

No obstante, el regreso a su hogar no fue comunicado por un parte médico oficial, sino a través de la periodista Yanina Latorre que compartió la noticia.

Los últimos comunicados de salud emitidos por el centro de atención mostraban un panorama positivo. El más reciente, que fue difundido este lunes 5 de octubre, indicó que Mirtha evolucionaba "favorablemente de su cuadro clínico".

Mirtha Legrand evolucionó favorablemente

Para esta instancia, la diva ya se encontraba en una habitación común, mientras continuaba con un proceso de rehabilitación en sesiones de kinesiología y nutricionales.

Asimismo, la novedad de la externalización tomó por sorpresa al ámbito del espectáculo ya que el mismo Sanatorio había indicado que, de no mediar cambios, el próximo parte médico sería compartido el miércoles 7 de octubre.

Este lunes, como en cada oportunidad, tanto desde el Sanatorio como desde "su familia", agradecieron "todo el cariño transmitido", hacia la presentadora durante los más de 20 días de la segunda internación.

Mirtha Legrand alta sanatorio internación
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