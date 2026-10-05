Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde recibe atención médica desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio.
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y avanza con su rehabilitación kinesiológica
Mirtha Legrand, de 99 años, continúa internada en una habitación común del Mater Dei, donde se recupera de un cuadro respiratorio.
Este lunes, la institución difundió un nuevo parte sobre su estado de salud, firmado por el director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe. El comunicado confirmó que la conductora se encuentra en una habitación común y que avanza con su rehabilitación kinesiológica.
“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, señala el parte.
Continúa acompañada por su familia
Desde el Sanatorio Mater Dei también agradecieron las muestras de cariño recibidas durante la internación de la conductora y destacaron el acompañamiento de su entorno familiar.
“Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido”, expresa el comunicado.
De no mediar cambios en su evolución, la institución informó que el próximo miércoles difundirá un nuevo parte médico. Mientras tanto, Mirtha continúa bajo seguimiento profesional y avanza en las distintas etapas de su recuperación.