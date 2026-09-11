El arte vuelve a las cárceles de Paraná: teatro, educación y derechos culturales

Habrá dos funciones teatrales dirigidas para los estudiantes de las escuelas que funcionan en las cárceles de Paraná.

El Ciclo Cultural vuelve a las unidades penales de Paraná con nuevas propuestas teatrales destinadas a personas privadas de su libertad. La iniciativa busca garantizar el acceso a experiencias culturales y fortalecer el vínculo con las escuelas que funcionan dentro de las cárceles.

A mediados de septiembre tendrán lugar dos funciones teatrales protagonizadas por elencos de la provincia, dirigidas principalmente a las comunidades educativas de las escuelas primaria y secundaria de jóvenes y adultos que funcionan en las unidades penales de Paraná: ESJA N° 6 Amanda Mayor (UP N° 6) y EPJA N° 27 Vicente Fidel López (UP N° 6 y UPN° 1), en el marco del mes de la Educación de Jóvenes y Adultos y las celebraciones por el Día de las y los estudiantes.

La propuesta tiene una trayectoria de varios años y nació a partir de un trabajo desarrollado desde la Facultad de Ciencias de la Educación, particularmente desde el área de Comunicación Comunitaria, vinculado con los derechos culturales y la democratización de la cultura para las personas privadas de su libertad.

Gretel Schneider, integrante del equipo que lleva adelante el ciclo, explicó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) que uno de los principales objetivos es ampliar las experiencias culturales de quienes se encuentran alojados en las unidades penales.

“Venimos reconociendo que en sus trayectorias de vida no han tenido posibilidades, oportunidades de vivenciar una obra de teatro, de vivenciar la experiencia de estar ahí frente a un hecho cultural”, señaló.

La propuesta no se limita al teatro. A lo largo de los años también incluyó proyecciones de cine, presentaciones musicales y otras expresiones artísticas. Para Schneider, se trata de generar una experiencia diferente dentro de una vida cotidiana atravesada por el encierro y el cumplimiento de una condena.

El ciclo pudo sostenerse gracias al trabajo de la universidad y a la colaboración de distintas instituciones y artistas. Schneider destacó especialmente el aporte del Centro de Producción en Comunicación y Educación (ContiER), la Secretaría de Cultura de la Provincia en otros años y numerosos músicos y artistas locales y de distintas ciudades entrerrianas.

Encuentro

La experiencia, sin embargo, no se plantea solamente desde quienes reciben las propuestas culturales. El equipo también destaca el impacto que tiene para los artistas presentarse ante un público que habitualmente no forma parte de sus recorridos.

“Hay mucho aprecio de su trabajo, reconocemos que el público en las unidades penales es muy respetuoso al trabajo, es muy interesado”, contó Schneider.

Después de las funciones, además, suelen generarse intercambios entre los artistas y los espectadores. Para la docente, esos encuentros constituyen uno de los aspectos más significativos de la iniciativa. Las funciones se realizan en salones educativos o espacios de usos múltiples.

Teatro y educación en contexto de encierro

La edición de septiembre tiene además un significado especial para el equipo organizador. Schneider remarcó que se trata del mes de la educación, con particular importancia para la educación de jóvenes y adultos y, dentro de ella, para la educación en contextos de encierro.

En ese marco, las actividades se articulan con las escuelas que funcionan en las unidades penales. La propuesta alcanza a la Escuela Primaria N° 27 Vicente Fidel López y a la Escuela Secundaria de la Unidad Penal de Mujeres, la Escuela Amanda Mayor.

Schneider recordó además que la educación en contexto de encierro es reconocida como una modalidad educativa dentro de la Ley de Educación Nacional, que este año cumple dos décadas.

“Es muy importante reconocer que este mes nos dedicamos a la educación de jóvenes y adultos y puntualmente a la educación en contexto de encierro, que también es una modalidad educativa”, explicó.

Las obras que llegarán en septiembre

Durante septiembre están previstas dos propuestas teatrales. Una de ellas pertenece a un elenco de Paraná y cuenta con una trayectoria previa. La otra llegará desde la ciudad de Colón.

El 23 de septiembre, en la Unidad Penal de Varones, se presentará “El Solitario”, una obra inspirada en cuentos de Horacio Quiroga e interpretada por Eduardo Velázquez, actor y director teatral de Colón.

La llegada de esta propuesta también permite ampliar el alcance territorial del ciclo y acercar a las unidades penales artistas provenientes de localidades que no cuentan con establecimientos penitenciarios.

La intención del equipo, explicó Schneider, es que la propuesta cultural pueda trascender los límites físicos de las unidades penales y, al mismo tiempo, contribuir a construir nuevas miradas sobre las personas que se encuentran privadas de su libertad.

“Uno de los objetivos que tenemos en nuestra línea de trabajo es tratar de resignificar esa mirada que hacemos hacia las personas privadas de su libertad, construir otros sentidos en relación a quienes están cumpliendo una condena, cumpliendo un procesamiento y también a sus familias”, planteó a UNO.