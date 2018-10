Mercedes Ninci le lloró al presidente Macri

Mercedes Ninci rompió en llanto en televisión por los aumentos de los impuestos y cómo está la realidad económica argentina. rompió en llanto en televisión por los aumentos de los impuestos y cómo está la realidad económica argentina.





Todas las tardes", El Nueve, se conmovió hasta las lágrimas al hablar de la difícil situación que atraviesa el país y los constantes aumentos. La periodista de ", se conmovió hasta las lágrimas al hablar de la difícil situación que atraviesa el país y los constantes aumentos.





"Me angustia mucho todo esto. Nos pasa a todos los que no somos ricos, y a la gente que no tiene laburo. Este gobierno al que yo voté. Porque yo voté a Macri, no quería al ladrón de Scioli ni todos los que nos venían robando", comentó Ninci conmovida.

"Yo le pido al presidente que se de cuenta de que no podemos más. No nos alcanza la plata, y yo soy una privilegiada, que tengo 3 trabajos y no me alcanza", agregó.

"No es que no queremos pagar. Yo lo conozco a Iguacel, al ministro, fue un tipo brillante. Gracias a él está preso Báez, e hizo toda la investigación de los contratos con Cristina. Pero lo que está haciendo ahora me parece terrible", puntualizó Mercedes.

Además, reflejó que "ideológicamente estamos enfrente a Venezuela, pero con esta política económica también podemos terminar en hiperinflación".