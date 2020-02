Martina Soto Pose estalló con la reaparición pública de Roberto Pettinato

Recién llegado de Nueva York, Roberto Pettinato reapareció públicamente esta semana, después de un largo tiempo alejado de los medios. El conductor fue al teatro acompañado de una morocha, a quien presentó como Lucía, y brindó una entrevista a las cámaras de Intrusos en donde habló sobre su nueva novia, la relación con sus hijos y las acusaciones por acoso que recibió por parte de algunas excompañeras de trabajo.

Indignada por el espacio que se le dio al conductor en la televisión, Martina Soto Pose, una de las mujeres que lo acusó de acoso sexual, se descargó a través de Twitter. "Ay chicos, no... Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el micrófono y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser", escribió.

Uno de sus seguidores, le recordó a la periodista que había otros hombres en el medio con conductas similares. "Hay tantos adelante de él... Baby Etchecopar por ejemplo", le dijo, a lo que Martina no dudó en responder.

"¿Baby también encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín para toquetearlas? ¿También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de "iniciación"? No sabía, che", contestó duramente. "Y tengo muchos episodios más de la misma índole para agregar al prontuario. Experiencias horribles mías y de compañeras. Pero lo voy a dejar acá porque de verdad, ese hombre despierta lo peor de mí. Recuerdos muy de mierda", agregó.

Además de Martina, Fernanda Iglesias, Karina Mazzocco, Josefina Pouso y Emilia Claudeville también acusaron a Pettinato de acoso, desencadenando su alejamiento de los medios. "No hablo de esos temas. Ya para mí pasaron dos años y pico, ya cumplí todas las condenas. Ya me iba mal de antes, las acusaciones no tuvieron nada que ver. No pasó absolutamente nada", respondió él, al ser consultado sobre el tema.

Luego, cuando le preguntaron al conductor si llevaría el tema a la justicia, bromeó: "No, mi nombre siempre estuvo sucio. Soy como Jack Sparrow, muy inteligente, sexy y con una reputación media".