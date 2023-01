Madonna celebrará 40 años de carrera con un tour mundial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

Algunos de sus éxitos incluyen Vogue, Music, Crazy for You, Like a Virgen, Like a Prayer, Justify my Love, Live to Tell y Papa Don't Reach. Además, se aguarda la confirmación de algunos artistas invitados que colaboraron con la estrella, como Justin Timberlake, Nicky Minaj, Pharrell Williams, incluso Dua Lipa, Ricky Martin y Maluma.

Madonna se mudó a la ciudad de Nueva York con solo 20 para ser bailarina profesional de danzas contemporáneas, pero el mundo de la música la atrapó por completo. Su primer álbum se lanzó en 1983 y rápidamente su carrera escaló hasta convertirse en una leyenda de la música por sus canciones divertidas y que evolucionaron en distintas estéticas y estilos del pop a lo largo de los años. La artista fue elogiada por sus producciones musicales y puestas en escena.

En 1996 fue elegida para protagonizar a Eva Perón en el musical Evita, por el que incluso fue galardonada como Mejor Actriz de Comedia o Musical en los Globos de Oro. Por este papel se popularizó la canción "No llores por mí, Argentina", "Buenos Aires" y otros éxitos que, actualmente, son interpretados en Broadway.

La artista vendió más de 300 millones de reproducciones musicales, estableciendo así un récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales en todos los tiempos, incluido en el Libro de Récords Guinness.