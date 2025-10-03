Luck Ra agotó su primer Estadio Vélez

El 4 de octubre, miles de familias y fanáticos de todo el país vivirán un show en el Estadio Vélez pensado para celebrar la fiesta que caracteriza a Luck Ra.

El show más importante en la carrera de Luck Ra ya es un éxito absoluto: a un día de la fecha, el Estadio Vélez se encuentra completamente agotado. Miles de personas serán parte de la presentación de “Qué Sed”, su segundo álbum de estudio, en una noche que quedará marcada como un hito en la música popular argentina.

Con este anuncio, el cordobés confirma el crecimiento sostenido que viene mostrando en los últimos años y el poder de convocatoria que lo posiciona como una de las grandes figuras de la escena nacional. Tras cuatro Movistar Arena agotados en 2024 y una agenda de colaboraciones con artistas de primera línea —como Bizarrap, Maluma, Chayanne, Nicki Nicole, Ulises Bueno y Ke Personajes—, Luck Ra da el salto a los estadios, llevando al cuarteto a lo más alto.

El presente arrollador de Luck Ra

El presente de Luck Ra es arrollador, transitando un año donde vivió experiencias inolvidables en el marco de una gira por casi 40 fechas entre Argentina, Chile y España donde lo recibieron en cada destino con un inmenso cariño y reuniendo a miles de personas destacando un reconocimiento único.

Además, se embarca con su brillante carisma, como coach de La Voz Argentina donde cuenta con un team de lujo conformado por talentosos artistas que también brillarán dando inicio a la noche de Luck Ra en Vélez con una performance especial y acorde para que todos los fanáticos se aclimaticen en la fiesta cuartetera.

Recientemente, el artista cordobés se unió a Miranda! sus compañeros de La Voz Argentina para reversionar a cuarteto un clásico del dúo pop, “TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO)” llegó a las plataformas para convertirse en un temazo listo para romper pistas y corazones, con el espíritu de Córdoba y el ADN pop que une a dos generaciones de artistas.

El 4 de octubre, miles de familias, jóvenes y fanáticos de todo el país se reunirán para vivir el baile del año, un show pensado para celebrar con alegría, humor y la impronta festiva que caracteriza al artista. Además de recorrer las canciones de “Qué Sed”, la noche contará con invitados especiales y sorpresas en escena. Luck Ra tiene consolidado su lugar en la música, con su talento y carisma que lo caracteriza.