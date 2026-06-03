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Conflicto en entre los jugadores de Francia y la federación a días del Mundial

Los futbolistas de Francia están disconformes con la cantidad de entradas que tienen a disposición. Son ocho para cada uno, pero solo dos de ellas sin costo.

3 de junio 2026 · 15:46hs
La selección de Francia en un entrenamiento de cara al Mundial.

(@equipedefrance)

La selección de Francia en un entrenamiento de cara al Mundial.

La selección de Francia, una de las favoritas a ganar el Mundial, atraviesa una crisis interna a días del inicio del torneo. Los jugadores del combinado galo están disconformes con el número de entradas que la Federación Francesa de Fútbol les entregó, y este martes se expresaron durante la visita Philippe Diallo, presidente de la entidad.

Según L’Équipe, el dirigente le comunicó al plantel que el número que tendrán ocho entradas a disposición, dos sin costo alguno, y las otras seis restantes de pago. Esta cantidad es considerada escasa por los jugadores, que estiman que deberían ser más por el número de allegados y familiares que viajarán con ellos a Estados Unidos, México y Canadá para apoyar a la selección francesa en la Copa del Mundo.

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Las tensiones entre futbolistas y la FFF también ronda sobre las primas por disputar el Mundial. Diallo redujo los bonus por resultados debido al alto coste que supondrá el viaje a la Copa del Mundo. Sin embargo, las negociaciones en las últimas horas marchan por buen camino y la suma a recibir de cada miembro del plantel podría acercarse a las pretendidas.

Francia, uno de los grandes candidatos

A pesar de la grieta existente, y como gesto de buena voluntad, los jugadores participaron este martes de los actos con patrocinadores, señal de profesionalismo que también funciona como mensaje implícito: ellos cumplen su parte, y esperan lo mismo del lado de la dirigencia.

Francia llega al torneo con una de los planteles más potentes del mundo, e integrará el Grupo I junto con Senegal, Irak y Noruega. El debut de los dirigidos por Didier Deschamps será el 16 de junio ante el combinado africano. Luego enfrentarán al seleccionado iraquí el 22 y cerrará la primera fase ante el elenco nórdico el 26.

Francia Mundial Conflicto Fútbol
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