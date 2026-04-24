Dolor en el mundo del vóley: falleció una exjugadora de Las Panteras Micaela Vogel, exjugadora de Las Panteras, murió a los 42 años tras luchar contra una dura enfermedad. 24 de abril 2026 · 18:01hs

Micaela Vogel disputó con Las Panteras el Mundial de 2002 en Alemania.

Una triste noticia golpeó al vóley argentino y, en particular, al entorno de Las Panteras: a los 42 años falleció Micaela Vogel, quien integró la Selección nacional y desarrolló parte de su carrera tanto en el país como en el exterior.

La deportista oriunda de Villa Iris, Buenos Aires, había atravesado durante un largo tiempo una grave enfermedad –no se conocen más detalles–, que finalmente derivó en su muerte.

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Vogel inició su carrera en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y tuvo pasos por San Lorenzo, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, además de incursionar por el vóley italiano. Con la camiseta de Las Panteras fue integrante del plantel que participó del Mundial de Alemania en 2002. El comunicado de la FeVA tras el fallecimiento de Micaela Vogel Embed La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad



Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias



QEPD — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 24, 2026