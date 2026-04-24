Una triste noticia golpeó al vóley argentino y, en particular, al entorno de Las Panteras: a los 42 años falleció Micaela Vogel, quien integró la Selección nacional y desarrolló parte de su carrera tanto en el país como en el exterior.
Dolor en el mundo del vóley: falleció una exjugadora de Las Panteras
Micaela Vogel, exjugadora de Las Panteras, murió a los 42 años tras luchar contra una dura enfermedad.
24 de abril 2026 · 18:01hs
La deportista oriunda de Villa Iris, Buenos Aires, había atravesado durante un largo tiempo una grave enfermedad –no se conocen más detalles–, que finalmente derivó en su muerte.
Vogel inició su carrera en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y tuvo pasos por San Lorenzo, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, además de incursionar por el vóley italiano. Con la camiseta de Las Panteras fue integrante del plantel que participó del Mundial de Alemania en 2002.