Laura Esquivel le respondió a los haters: ¿Cómo te explico que soy feliz?"

La actriz y cantante Laura Esquivel, ex Patito Feo, respondió a los comentarios de odio que recibió en las últimas horas, tras una publicación que realizó en su Instagram. Las críticas fueron por el lanzamiento de su nueva canción, “Ya no me duele”.