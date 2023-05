Lali Espósito le respondió a Maxi Trusso en Twitter

“Estos flacos van a la guita directamente. Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz; Tini, una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo”, añadió, con una risa irónica al final.

“De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”, afirmó el productor cuando le consultaron si le gustaba algún artista que usara autotune, un procesador de audio para mejorar la afinación. Luego, agregó: “ De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

“Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”, cerró Maxi Truso, contundente contra la cantante de Disciplina.

Una publicación compartida de Maxi Trusso (@maxitrusso)

Pasaron las horas y la intérprete decidió responder sin mencionarlo directamente, pero dejando claro su desprecio hacia las críticas. Desde su cuenta de Twitter, la cantante lanzó un mensaje haciendo referencia a su canción tributo a Moria Casán, escribiendo: “Este ‘moment’ no puede ser más, ¿quiénes son? jajajaja. Besitos”. Esto, también fue retrucado por Trusso a través de su cuenta de Instagram en un video donde explica quién es él.

Este moment no puede ser más QUIENES SOOOOON?! Jajajajajjaa ♥️ besitos — Lali (@lalioficial) May 12, 2023

Entre los mensajes de los fanáticos de la diva pop, se destacó el de su representante. Pepo Ferradas reveló los motivos del enojo de Trusso contra Lali: “Suena a artista enojado porque Lali no quiso cantar en su disco”. Rápidamente, el mánager recibió comentarios de apoyo de fans de la artista. “Gritalo”, “Con la reina no se mete nadie”, “Si lo dice el representante” fueron algunos de ellos.