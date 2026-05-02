Seguro de viaje: cómo elegir la mejor cobertura según tu destino

Planificar un viaje implica mucho más que reservar vuelos y alojamiento. Antes de salir, es fundamental que evalúes qué tipo de protección necesitás en caso de imprevistos médicos, cancelaciones o pérdida de equipaje.

Contratar un seguro de viaje antes del inicio del viaje, mediante una empresa que brinde amplia cobertura médica y legal, es útil para evitar gastos inesperados que pueden arruinar tu experiencia. En esta guía te explicamos qué factores debés revisar antes de contratar, cómo comparar opciones y qué coberturas son realmente necesarias según el lugar al que viajes.

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Por qué el destino define tu cobertura

Cada destino tiene sus propias reglas, costos y riesgos, y eso determina el tipo de protección que necesitás. No es lo mismo viajar a un país con atención médica pública accesible que a uno donde una consulta de urgencia puede costar miles de dólares.

Los costes sanitarios pueden ser extremadamente elevados en destinos como Estados Unidos, Japón o Australia. Por eso, antes de elegir una póliza, investigá cuánto cuesta la atención sanitaria en tu lugar de destino y ajustá el monto de cobertura en consecuencia.

Además del costo médico, algunos países exigen un seguro de viaje internacional como requisito de ingreso. Desde el 29 de mayo de 2025, el gobierno argentino estableció que todos los extranjeros no residentes deben contar con un seguro de viaje internacional para poder ingresar al país, presentando una declaración jurada al respecto.

Esto significa que no solo es una recomendación: es un requisito obligatorio exigido tanto por las aerolíneas al embarcar como por el control migratorio al llegar.

En Europa, para viajar por gran parte del continente, especialmente en países del espacio Schengen, es obligatorio contar con un seguro que incluya cobertura médica mínima de 30.000 euros.

Duración del viaje y edad del viajero: dos variables clave

La duración de tu estadía influye directamente en el precio y en el tipo de póliza que te conviene. Un viaje corto puede resolverse con una póliza simple, pero una estancia prolongada requiere un seguro médico internacional más completo.

Si viajás varias veces al año, podés optar por un plan anual multiviaje que te cubra en todos tus desplazamientos sin necesidad de contratar cada vez.

La edad también es un factor determinante. El costo del seguro aumenta con la edad del viajero. Los viajeros mayores suelen necesitar coberturas más amplias o específicas para condiciones médicas preexistentes, lo que puede elevar la prima o requerir evaluaciones médicas previas. Revisá siempre los límites de edad de cada aseguradora y asegurate de que la póliza cubra tus necesidades reales.

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Condiciones médicas preexistentes y exclusiones

Se recomienda leer detenidamente la letra chica de la póliza de los servicios contratados ya que, con frecuencia, los seguros de viajero alegan enfermedades preexistentes para negarse a proporcionar la asistencia solicitada o limitar la cobertura. Antes de contratar, consultá si tu condición de salud está cubierta y bajo qué condiciones. Algunas aseguradoras ofrecen riders o coberturas adicionales para enfermedades crónicas, pero es importante que lo declares al momento de la compra.

También prestá atención a las exclusiones comunes: muchas pólizas no cubren deportes de aventura, actividades extremas o accidentes en vehículos a motor sin un suplemento adicional. Algunos seguros de viajes excluyen accidentes derivados de deportes como senderismo, bicicleta o snorkel.

Por ejemplo, te dicen que el snorkel está cubierto pero solo a cierta distancia de la orilla, o excluyen deportes de nieve. Si planeás hacer trekking, buceo o esquí, verificá que esas actividades estén incluidas o contratá una extensión específica.

Actividades previstas: qué deportes y riesgos cubrís

Si tu viaje incluye actividades deportivas o de aventura, necesitás una póliza que las contemple expresamente. Hacé una lista de todas las actividades deportivas y de aventura que planeás realizar durante el viaje, incluidas las planificadas pero no seguras hasta llegar al destino. Consultá la disponibilidad de riders para cada actividad y verificá si hay restricciones de edad, experiencia o certificación necesaria.

Muchas aseguradoras clasifican las actividades en grados de riesgo y ofrecen coberturas diferenciadas. Por ejemplo, senderismo recreativo puede estar incluido en una póliza estándar, pero montañismo por encima de cierta altitud requiere un suplemento. Los factores que elevan la prima incluyen edad y estado de salud, destino con costos médicos altos o compleja logística de evacuación, y duración del viaje.

Coberturas específicas para deportistas

Rescate y evacuación médica: fundamental si practicás deportes en zonas remotas. Reembolso de clases o forfait no disfrutados: si sufrís una lesión que te impide continuar. Protección de equipamiento deportivo: cobertura por robo, pérdida o daño accidental.

Estas garantías no siempre están incluidas en pólizas estándar, por lo que es clave que las solicites al momento de cotizar.

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Montos de cobertura: cuánto es suficiente

Como mínimo, contratá 600.000 euros en gastos médicos. Para Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá y Sudeste Asiático, que no sea inferior a 1 millón de euros. Un monto insuficiente puede dejarte expuesto a gastos catastróficos en caso de hospitalización prolongada o cirugía de emergencia.

Además de la cobertura médica, revisá los límites para:

*Repatriación sanitaria y funeraria

*Pérdida o demora de equipaje

*Cancelación e interrupción de viaje

*Responsabilidad civil

Dos seguros pueden decir "gastos médicos incluidos" y tener límites radicalmente distintos. No te guíes solo por el precio; compará los topes reales de cada cobertura.

Cómo comparar pólizas de forma eficiente

Antes de decidirte, establecé un escenario fijo: destino, duración, edad y actividades. Para comparar seguros de viaje correctamente, necesitás fijar un mismo escenario y revisar cinco bloques en orden:

*Gastos médicos: verificá el límite máximo y si incluye hospitalización, cirugía, medicamentos y traslados.

*Franquicia: algunas pólizas exigen un pago inicial antes de activar la cobertura. Buscá opciones sin franquicia.

*Cancelación: revisá las causas cubiertas (enfermedad, accidente, fallecimiento de familiar, problemas laborales).

*Equipaje: límite por artículo y por viaje, condiciones de robo o demora.

*Deportes: listado de actividades incluidas y restricciones.

Un seguro barato con franquicia alta o límites bajos puede costarte miles de euros en un destino caro como Estados Unidos. Usá comparadores online, pero siempre leé las condiciones generales antes de contratar.

Asistencia 24/7 y atención en español

Priorizá la atención 24/7 y en tu idioma. En una emergencia médica en el extranjero, necesitás comunicarte rápidamente y sin barreras lingüísticas. Verificá que la aseguradora ofrezca:

*Teléfono de asistencia con cobro revertido o llamada gratuita

*App móvil con chat en tiempo real

*Red de centros médicos en el destino

Es importante que te ofrezcan cobro revertido o que te devuelvan el costo de la llamada de emergencia. Como ideal, que tengan una app con chat 24 horas. En ocasiones, una llamada desde el extranjero puede costar 2-4 euros más IVA por minuto.

Cancelación e interrupción: protegé tu inversión

Para evaluar un seguro de cancelación de viaje, el punto principal es estudiar las causas de anulación incluidas en la póliza. La devolución del dinero únicamente se produce cuando se puede justificar alguna de las causas del contrato. Las coberturas básicas incluyen:

*Enfermedad grave, accidente o fallecimiento del asegurado o familiar directo

*Intervenciones médicas no previstas

*Despido laboral o incorporación inesperada a un nuevo empleo

*Daños graves en la residencia

Algunas pólizas también cubren la cancelación por cualquier causa, aunque suelen ser más costosas. Si tu viaje representa una inversión importante, esta cobertura puede darte tranquilidad.

Precio del seguro de viaje internacional: qué esperar

El precio varía según:

*Destino (países con sanidad cara son más costosos)

*Duración del viaje

*Edad del viajero

*Actividades incluidas

*Monto de cobertura

No te dejes llevar solo por el precio más bajo. La diferencia no está en tener o no seguro, sino en que realmente funcione cuando lo necesitás.

Preguntas Frecuentes

¿Es obligatorio contratar un seguro de viaje?

Depende del destino. Algunos países como los del espacio Schengen o Argentina exigen un seguro de viaje internacional como requisito de ingreso. Aunque no sea obligatorio, siempre es recomendable viajar protegido.

¿Qué pasa si tengo una enfermedad preexistente?

Muchas pólizas excluyen condiciones preexistentes o las cubren solo bajo ciertas condiciones. Declaralas al contratar y buscá aseguradoras que ofrezcan riders específicos.

¿Cuándo debo contratar el seguro?

Lo ideal es hacerlo al momento de reservar el viaje, especialmente si querés incluir cobertura de cancelación. Algunas pólizas tienen períodos de carencia.

¿Puedo modificar las fechas de mi seguro?

La mayoría de las aseguradoras permiten cambios de fechas, pero verificá las condiciones particulares de tu póliza.

¿Qué deportes están cubiertos?

Depende de la póliza. Actividades recreativas como senderismo o natación suelen estar incluidas, pero deportes de riesgo como buceo profundo, esquí fuera de pista o parapente requieren coberturas adicionales.

Elegir el mejor seguro de viaje no es cuestión de encontrar la opción más barata, sino de identificar la que mejor se ajusta a tu perfil, destino y actividades. Revisá con atención los montos de cobertura médica, las exclusiones, las causas de cancelación y la asistencia disponible. Compará pólizas usando un mismo escenario y no te olvides de leer la letra chica.

Viajar con la protección adecuada te permite disfrutar de cada experiencia sin preocuparte por imprevistos que pueden convertirse en problemas graves. Antes de salir, asegurate de tener un seguro de viaje que realmente funcione cuando lo necesités.