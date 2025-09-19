La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a León Gieco por su compromiso social y cultural

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a León Gieco como Doctor Honoris Causa en una emotiva ceremonia que unió la celebración de la cultura con la defensa de la universidad pública.

Gieco, figura emblemática de la música y los derechos humanos, agradeció la distinción y recordó su trayectoria marcada por la coherencia social y la defensa de los derechos humanos. También fue declarado Huésped de Honor de la ciudad y recibió la declaración de interés municipal. La iniciativa destacó su compromiso con la memoria, la educación y la sociabilidad juvenil, y lo ubica junto a otras figuras internacionales y locales que han recibido el Doctorado Honoris Causa de la UNC.