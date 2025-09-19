Uno Entre Rios | Escenario | IAAER

Nueva función del Cineclub del IAAER con "Heart of a Dog" de Laurie Anderson

El Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) presentará este martes 23 a las 19.30 la película Heart of a Dog (Estados Unidos, 2015, 75’)

19 de septiembre 2025 · 11:58hs
El Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) presentará este martes 23 a las 19.30 la película Heart of a Dog (Estados Unidos, 2015, 75’), dirigida por Laurie Anderson. La proyección será en la Sala Rubén Noble, ubicada en Gregoria Matorras 861 de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La función forma parte de la programación titulada Perra vida. Cine y afectos perros, un ciclo que se desarrollará durante septiembre y octubre y que propone reflexionar sobre el vínculo afectivo entre los seres humanos y los perros. La iniciativa es impulsada por el IAAER, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.

Heart of a Dog es un documental experimental y personal en el que la artista estadounidense Laurie Anderson combina un ensayo visual con reflexiones sobre el amor, la muerte y el lenguaje. Narrado por la propia directora, el filme está centrado en su perra terrier, Lolabelle, fallecida en 2011, y aborda también la pérdida de su madre y de su esposo, el músico Lou Reed. A través de su voz, animaciones, música y material de archivo, Anderson explora temas como el budismo tibetano, la tecnología y la necesidad de construir relatos para comprender la vida.

Próximas funciones

  • Martes 30 de septiembre: Barking dogs never bite (Corea del Sur, 2000, 110’), de Bong Joon.

  • Martes 14 de octubre: El perro que no calla (Argentina, 2021, 71’), de Ana Katz.

IAAER Heart of a Dog cineclub Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos
