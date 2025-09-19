Uno Entre Rios | Escenario | Mario del Tránsito Cocomarola

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

Cada 19 de septiembre, Argentina celebra el Día Nacional del Chamamé en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, pionero del género

19 de septiembre 2025 · 15:55hs
Cada 19 de septiembre, Argentina celebra el Día Nacional del Chamamé en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, pionero del género y conocido como “El taita del chamamé”.

La fecha recuerda su fallecimiento en 1974 y se estableció como ley nacional en 2009, tras haber sido inicialmente una conmemoración provincial en Corrientes.

El chamamé, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 2020, es un símbolo cultural del noreste argentino. Cocomarola nació en 1918 en El Albardón, Corrientes, y desde niño se dedicó a la música, primero con acordeón y luego con bandoneón, dejando un legado fundamental para el folclore argentino.

