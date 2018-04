La Princesita Karina está de novia

"Cuando una mujer, decide olvidar, no hay nada en la tierra que le haga cambiar", le pone voz Karina La Princesita a una de sus canciones.

Separada de Sergio "Kun" Agüero hace unos meses, la cantante tropical siguió su camino y los senderos del destino la condujeron, aparentemente, a un nuevo amor.

Según comentaron en el ciclo "Infama", AméricaTV", la intérprete estaría saliendo con un abogado.

"Este material lo tengo hace 48 horas, no lo quise dar pero este material ha trascendido. Llame a Karina La Princesita para que me diera mas datos y no pude comunicarme", lanzó Luis Ventura.

Sofia Macaggi, en misma sintonía, agregó: "Ellos frecuentan vips de diferentes boliches. En un programa de televisión que ella iba a ir él la iba a acompañar y para evitar que saliera a la luz decidieron que Karina vaya sola".

Además Karina confirmó que se incorporó a la nueva propuesta teatral de Flavio Mendoza "Siddharta", que se estrenará en el teatro Broadway.

La cantante tropical junto con el resto del elenco comenzó con los primeros ensayos de esta interesante puesta en escena.

"Estoy alucinada con todo esto. Yo siempre trato de dar prioridad a mis shows pero en esta oportunidad, tenía ganas de hacer algo más a la par y dejar mi rutina de lado y probar algo nuevo", comentó Karina.