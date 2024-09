La lógica del escorpión, lo nuevo de Charly García y todas sus referencias musicales

Embed

El usuario de Twitter @OliiMillonario expresó a través de un hilo algunas de estas intertextualidades y notó que la canción “La medicina N° 9″ contiene la melodía de “Rap de las hormigas”, canción incluida en Parte de la religión.

Todas las intertextualidades y referencias de ‘La Lógica del Escorpión’, la última obra maestra de Charly García.



— Olii (@OliiMillonario) September 12, 2024

Asimismo, el compositor referencia su propia obra en “Estrella al caer”, que presenta una melodía casi idéntica a la estrofa de “Chipi chipi”. En la versión de “La pelicana y el androide”, que cuenta con la voz de Luis Alberto Spinetta, Charly también hace un guiño a “No me verás en el subte”, su canción incluida en Cómo conseguir chicas.

Finalmente, la introducción de “Veinte trajes verdes”, canción que pertenece a Peperina de Serú Girán, forma parte del track “La lógica del escorpión”, en la que también suenan otras melodías de la etapa solista de John Lennon.

En cuanto a “América”, este tema podría ser una referencia a la letra de la canción de David Bowie titulada “I’m Afraid Of Americans”.

Los guiños a The Beatles en el nuevo disco de Charly García

El track titulado “La lógica del escorpión” es el que sucede a la versión personal de “Watching the wheels” de John Lennon. Curiosamente en el primero continúa la melodía del segundo, pero también incluye una referencia a “Imagine”.

“La medicina N° 9″, además de la ya citada referencia, finaliza con una emulación de la voz presente en “Revolution 9″ de The Beatles.

El tema que cierra el nuevo disco de Charly García es “Rock and Roll Star”, el cual cuenta con Fito Páez como invitado. Hacia el final de ese tema se puede oír una cita a “Within You Without You”, la canción de los Fab Four que forma parte del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Este arreglo originalmente fue hecho con una sitar, pero en este caso, García lo reversiona con sintetizadores.