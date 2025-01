"La ciénaga" fue elegida la mejor película del siglo

"La ciénaga", con Graciela Borges y Martín Adjemián

Koza, reconocido crítico y programador argentino, elabora anualmente y desde 2011 una exhaustiva encuesta de cuáles son las películas más destacadas del año según especialistas de la temática. Esta vez, aprovechando que el 2025 marca el fin del primer cuarto del siglo, consultó también por los mejores filmes de este período. La elegida resultó ser La ciénaga (2001), ópera prima de Lucrecia Martel. Le siguieron No quarto da Vanda (2000), del portugués Pedro Costa, Mullholland Drive (2001), del estadounidense David Lynch, As I Was Moving Ahead Occasionally, I Saw Brief Glimpses Of Beauty (2000), de Jonas Mekas (además de ver su cine, se recomienda chequear sus libros editados en español por la editorial argentina Caja Negra), A torinói ló (El caballo de Turín, 2011), de los húngaros Béla Tarr y Ágnes Hranitzky; y Le livre d’image (2018) de Jean-Luc Godard.