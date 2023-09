L-Gante confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara

Wnada Nara L-Gante romance 1.jpg

“Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista en diálogo con Vorterix sobre la relación que formó con la influencer que es madre de su hija Jamaica. Acto seguido, L-Gante confesó: “Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda (Nara) y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

También contó cuál fue la reacción de la conductora cuando se enteró que estaba detenido y aclaró si estuvieron en contacto este último tiempo ahora que ella regresó con Icardi. “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño”, sostuvo.

Por último, L-Gante contó cómo está el vínculo actualmente con Tamara Báez y aclaró si existe la posibilidad de una reconciliación: “Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja pero sí como familia. Cuando sea posible volveremos”, concluyó dejando las puertas abiertas para retomar el amor con su ex en un futuro.