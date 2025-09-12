Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

La fecha de la Liga Provincial comenzará con los juegos de la Conferencia 1 y Conferencia 3. Habrá partidos en la Costa del Paraná y del Uruguay.

Se abrirá este viernes la actividad correspondiente a la séptima fecha de la Liga Provincial de Básquet, categoría mayores. En la jornada se disputará la totalidad de los encuentros correspondiente a la Conferencia 1 y tres de los cuatro partidos encuadrados en la Conferencia 3. Todos los cotejos de hoy se disputarán a partir de las 21.30.

En San Salvador Ferro arriesgará su condición de único líder de la Conferencia 1 cuando enfrente a Olimpia. El Verde es uno de los tres equipos del certamen con puntaje ideal y quiere concluir la primera rueda de la fase regular en esta condición. El Azulgrana intentará dar el golpe para escalar posiciones.

Por este mismo sector Ciclista enfrentará en el estadio Juan Carlos Baglietto a Sarmiento de Villaguay; en el Moisés Flesler Sionista recibirá a Echagüe en un duelo con historia a nivel nacional. Mientras que en la Ciudad de los Encuentros Parque de Villaguay chocará ante Sportivo San Salvador.

Estudiantes de Concordia arriesga el liderazgo de la Conferencia 3

El juego destacado de la Conferencia 3 se llevará adelante en Concordia y tendrá como animadores a Estudiantes y Vélez de Chajarí. El local manda en soledad su sector. La V Azulada buscará la victoria que le permita igualar el récord del líder.

Por este mismo sector también jugarán esta noche San José-Ferrocarril de Concordia y Santa Rosa de Chajarí-Social de Federación.

La actividad correspondiente a la Conferencia 3 concluirá el sábado a partir de las 20 con la historia que animarán Capuchinos de Concordia y La Armonía de Colón, en la capital del citrús.

Programación de la séptima fecha de la Liga Provincial de Básquet

Conferencia 1

Viernes

21.30: Ciclista-Sarmiento (Villaguiay)

21.30: Sionista-Echagüe

21.30: Ferro (San Salvador)-Olimpia

21.30: Parque (Villaguay)-Sportivo San Salvador

Conferencia 2

Domingo

20: Paracao-Quique

20: Urquiza (Santa Elena)-Estudiantes

20: Talleres-Recreativo

20: Independiente (La Paz)-Progreso (Santa Elena)

Conferencia 3

Viernes

21.30: San José-Ferro (Concordia)

21.30: Santa Rosa-Chajarí-Social (Federación)

21.30: Estudiantes (Concordia)-Vélez (Chajarí)

Sábado

20: Capuchinos (Concordia)-La Armonía (Colón)

Conferencia 4

Domingo

20: Juventud Unida (Gualeguaychú)-Regatas Uruguay

20: Atlético Tala-Luis Luciano (Urdinarrain)

20: Zaninetti (Concepción del Uruguay)-Atlético BH (Gualeguay)

20: Bancario (Gualeguay)-Peñarol (Rosario del Tala)

Posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ferro 12 (6-0)

Sportivo San Salvador 11 (5-1)

Sionista 10 (4-2)

Ciclista 9 (3-3)

Sarmiento 8 (2-4)

Olimpia 8 (2-4)

Parque 7 (1-5)

Echagüe 7 (1-5)

Conferencia 2

Urquiza 12 (6-0)

Talleres 10 (4-2)

Recreativo 10 (4-2)

Estudiantes 10 (4-2)

Quique 9 (3-3)

Independiente 7 (1-5)

Paracao 7 (1-5)

Progreso 7 (1-5)

Conferencia 3

Estudiantes 11 (5-1)

Ferro 10 (4-2)

Santa Rosa 10 (4-2)

Vélez 10 (4-2)

Social 9 (3-3)

Armonía 8 (2-4)

Capuchinos 7 (1-5)

San José 7 (1-5)

Conferencia 4

Regatas 10 (5-0)

Peñarol 10 (4-2)

BH 10 (4-2)

Bancario 9 (3-3)

Atlético Tala 9 (3-3)

Luis Luciano 2 8 (2-4)

Zaninetti 7 (2-3)

Juventud Unida 6 (0-6)