Magma llega a La Vieja Usina para repasar su trayectoria

La banda Magma, conformada en 1974, se presentará el viernes 20 de septiembre a las 21 en Vieja Usina, Paraná

9 de septiembre 2025 · 13:54hs
Magma llega a La Vieja Usina para repasar su trayectoria

La banda Magma, conformada en 1974, se presentará el viernes 20 de septiembre a las 21 en Vieja Usina, Paraná. Las entradas anticipadas están disponibles en Breyers y a través de Plateavip.com.ar.

Magma en La Vieja Usina

Desde sus inicios, Magma buscó un sonido original y representativo de la vivencia urbana entrerriana, incorporando cambios y tendencias a lo largo de los años. Su propuesta ha priorizado la integración de distintos ritmos populares y la exploración libre de instrumentos y letras, manteniendo un compromiso constante con el mensaje social y cultural.

A lo largo de su trayectoria, la banda editó nueve discos y se prepara para lanzar su décimo álbum en vinilo. Además, impulsaron Alternativa Musical, un proyecto nacional desde Paraná que reunió a los referentes de la renovación musical argentina de los años 80.

Hoy, Magma está conformada por Alberto Felici en voz, Alfredo Ibarrola en piano y coros, Pancho Torres en guitarra, bajo y coros, y cuenta con la participación de Julián Ibarrola en percusión. La banda continúa recorriendo pueblos y ciudades de la región, consolidando más de cincuenta años de historia y difundiendo su música con un enfoque que busca la participación horizontal y colectiva del público.

