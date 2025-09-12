Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

La competencia se desarrollará el 20 de septiembre en el camping de ATSA. Será la despedida a los taekwondista de Paraná que competirán en el Mundial.

12 de septiembre 2025 · 10:45hs
Lihuén Coronel Erazun

Lihuén Coronel Erazun, Paulo Robles Guerro y Maximiliano Szenborn Lezana representarán a Atoer en el Mundial ITF 

La Asociación de Taekwon-do Oficial de Entre Ríos (Atoer) organizará la primera edición del Torneo denominado “Homenaje a Mundialista”. La cita se llevará adelante el 20 de septiembre en las instalaciones del camping de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), ubicado sobre avenida Don Bosco 2.906.

La competencia contará con exponentes de las ciudades santafesinas de Puerto San Martín, Esperanza y Rafaela, y de las localidades cordobesas de Devoto y Colonia Marina. El certamen servirá para despedir a Lihuén Coronel Erazun y Maximiliano Szenborn Lezana, quienes representarán a Atoer en el Campeonato Mundial ITF 2025 que se celebrará en Jesolo, Italia, del 3 al 13 de octubre.

El testimonio de Paulo Robles Guerrero

“Será nuestra primera experiencia a nivel mundial, así que estamos súper ansiosos porqué no falta nada. A raíz de la participación en un certamen de esta característica decidimos hacer nuestro primer torneo y brindarle uno homenaje a los chicos que representarán a la Asociación, pero también para compartir una hermosa jornada de taekwondo, de arte marcial, con nuestros alumnos, y con algunos otros exponentes que vendrán desde otras localidades”, indicó Paulo Robles Guerrero, instructor de la disciplina y presidente de ATOER, en diálogo con La Mañana de La Red.

La cita será libre y gratuita y está destinada a quienes están insertos en el ámbito de las artes marciales, como quienes deseen aprovechar la oportunidad para acercarse a la disciplina y adquirir conocimientos. “Invitamos a toda la sociedad a poder conocer la actividad o ir a ver de qué trata el taekwon-do. Estaremos desde las 10.30 y calculamos que finalizará alrededor de las 15”, detalló.

El certamen marcará la despedida de los representantes entrerrianos que estarán presentes en la cita ecuménica. “Después del torneo restarán 10 días para trasladarnos a Italia. La competencia puede ser riesgoso para ellos. Cerraríamos con el homenaje para los chicos para completar con la preparación a lo que estamos esperando con tanto anhelo”, señaló Robles Guerrero.

El esfuerzo de toda la familia del taekwon-do de Paraná

Por otro lado, el instructor mencionó que garantizar la presencia de los taekwondista entrerrianos fue un esfuerzo realizado por toda la familia de Atoer. “Seremos cuatro los representantes que viajaremos a Italia. Yo estaré acompañando como instructor y presidente de Atoer y también nos acompañará el papá de Lihuén. El paquete para viajar al Mundial tiene un valor de 4.400 dólares y si bien contamos con una ayuda de la Federación Argentina y de algunos auspiciantes el mayor sponsor son los padres de los chicos o uno mismo”, subrayó.

“En lo personal estoy acostumbrado a gestionar porqué hace 15 años que estoy al frente de las clases. Además contamos con una Asociación que tiene 10 años de vigencia. De esta manera nos organizamos bastante bien, pero siempre uno es el motor para impulsar todas las actividades y todo lo que conlleva la organización. Por suerte con mis soldados, que son los cinturones negros que hoy me acompañan, hacemos un gran equipo y con varios de los padres también. Asimismo hay que andar golpeando puertas. Uno en el recorrido ya sabe dónde ir golpeando y dónde ir pidiendo, pero es desgastante y sobre todo cuando no tenés respuesta”, profundizó.

El desafío que asumirán en el Mundial que se disputará en Italia

Los mundialistas entrerrianos competirán en categorías juveniles. Coronel Erazun, primer dan en la disciplina, formará parte de la prueba categoría 16-17 años, combate categoría libre más 75 kilogramos, y Maximiliano Szenborn Lezana, primer dan categoría 14-15 años combate categoría hasta 60 kilogramos. “Son chicos que llevan 10 años entrenando conmigo, pero no dejan de ser adolescentes”, remarcó Robles Guerrero.

“Al ser nuestra primera experiencia la intención es participar. Todo, el proceso ha sido hermoso. Ellos se rompieron el lomo entrenando, han sido humildes para seguir adquiriendo conocimientos, se han dispuesto a casi todas las órdenes que les he tratado de transmitir y han viajado un montón para entrenar con otros chicos y compañeros de otras localidades”, cerró.

