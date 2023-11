Ke Personajes fue la banda argentina más escuchada en 2023

Después del conjunto entrerriano, se ubican Bad Bunny, María Becerra, Duki, Feid, Emilia, Bizarrap, La K'onga, BM y TINI como los artistas más escuchados en el país durante este año. Por otro lado, "Un Finde" -realizado en conjunto por Ke Personajes, FMK y el productor Big One- fue la canción más escuchada en Argentina seguido por Ya No Vuelvas (Luck Ra), En la Intimidad (Big One ft Emilia y Callejero Fino), M.A (BM), Los del Espacio (Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK), Pobre Corazón (Ke Personajes), Rara Vez (Taiu, Milo J), ADIÓS (María Becerra), Yandel 150 (Yandel), Mercho (LiL CaKe).