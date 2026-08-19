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Hubo una nueva sesión del ciclo de música entrerriana Casa Estudio

Se estrenó una nueva sesión en vivo del ciclo de música entrerriana Casa Estudio. Participaron artistas locales como Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón.

19 de agosto 2026 · 12:40hs
Hubo una nueva sesión del ciclo de música entrerriana Casa Estudio

Hubo una nueva sesión del ciclo de música entrerriana Casa Estudio

El ciclo de música entrerriana Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo. Pertenece a la canción Décimas, de Soraya, cantautora oriunda de Villa Clara. Ya se puede ver en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Soraya es el proyecto de Soraya Jacob, quien compone e interpreta con guitarra y voz un repertorio de canciones que buscan distintas maneras de decir, partiendo de la intimidad hacia el encuentro con la fusión de sonidos y lenguajes que propone la música popular. Se presenta en esta ocasión en formato dúo junto a Mario Gastaldi en guitarra.

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La sesión fue grabada el 29 de julio en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Se puede ver en este link.

Artistas entrerrianos

Casa Estudio tuvo una convocatoria abierta a nuevos autores entrerrianos. Los seleccionados graban sus sesiones en vivo en la Casa de la Cultura. Ya pasaron por el ciclo: Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón, Rojo Fantasía, Nada Normal y Té de Hierbas. Es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia.

Casa Estudio cultura Música artistas
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