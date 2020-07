Juana Viale: "No soy una operadora política de ningún espacio"

Tras las fuertes críticas que recibió por preguntar si el presidente, Alberto Fernández, terminaría su mandato, la nieta de Mirtha Legrand dijo sentirse "agraviada" y aseguró que "jamás atentaría contra la democracia"

A lo largo de la semana pasada, Juana Viale recibió fuertes críticas en las redes sociales a raíz de una pregunta que había hecho en La Noche de Mirtha, el ciclo de El Trece que conduce en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand. Frente a una mesa integrada por el economista Roberto Cachanosky, el abogado Alejandro Fargosi, el ex diputado Julio Bárbaro y la periodista María Julia Oliván, la actriz cuestionó si Alberto Fernádez iba a poder concluir su mandato presidencial.

“¿Termina el gobierno? ¿termina el mandato?”, consultó Juana después de que Bárbaro asegurara que el partido que actualmente está en el poder “no gana las próximas elecciones”. Su nombre se convirtió en tendencia en Twitter y el momento en el que ella hizo esta pregunta se volvió rápidamente viral. Ante esta situación, la actriz pidió perdón. “Nada más ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara”, escribió.

“Yo no estoy acostumbrada, no soy periodista. Esta semana me agraviaron un montón por una pregunta que yo hice. Y tuve la necesidad de escribir algo”, dijo recordando que había sido una fecha patria, el Día de la Independencia. Y comenzó leyendo un fragmento de El tamaño de mi esperanza, de Jorge Luis Borges.

“Mi argumento de hoy es la Patria. Lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo, sin antes ensayarse y que ese ensayo es la esperanza. ¡Bendita seas esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo porvenir!”, comenzó narrando.

Y luego continuó con el texto que ella misma había escrito: “Mi cuna fue la buena voluntad, la buena intención y el poder decidir con libertad lo que deseo y lo que no. Donde no encontré fronteras ni para hablar, ni para decir, ni para pensar, ni para callar. Me encuentro en un momento donde es muy difícil preguntar. Estamos en el lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual o sos un careta. Porque me estigmatizan, porque me ponen rótulos, porque me denostan a mí o a cualquiera. Pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente. Ni más ni menos, ni mejor ni peor. Solo diferente”.

“La naturaleza del ser humano es imperfecta y a veces me pregunto qué tan humanos somos. Porque somos seres perfectamente imperfectos. Entonces, yo repito mis palabras y yo pido disculpas si ofendí a alguien, porque esa jamás fue mi intención. Yo no soy una operadora política de ningún espacio, yo soy una ciudadana más. Amo a mi país más que cualquier otra tierra y me duele ver el hambre, el desempleo, la pobreza, los jubilados olvidados... Me duelen los abusos, me duele la violencia de género, me duele ver animales abandonados, maltratados... Me duele ver cómo saquean nuestra tierra. Me duele la intolerancia, la injusticia. Me duele que crean que deseo un mal. Me duele la grieta”.

Finalmente, la actriz dejó en claro su postura: “Yo apoyo al gobierno para ir siempre por una Argentina unida y en libertad, para que nos vaya bien a todos. Entonces, para enfrentarme o descalificarme, creo que primero hay que conocerme. Mi opinión no está sobre la mesa: solo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás, repito, jamás atentaría contra la democracia. Porque yo nací en ella, vivo en ella y ojalá muera en ella. Juana Viale es amante de la libertad. Esa soy yo. Así que pido perdón y digo gracias”.