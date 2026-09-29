Jorge Rojas inició "Piano & Voz" con entradas agotadas y una emotiva noche en Rosario

El cantante presentó en Rosario acompañado por Román Ramonda en piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre. La gira continuará por Santa Fe

El pasado 26 de septiembre, Jorge Rojas dio inicio a “Piano & Voz”, su nueva gira, con un emotivo show en el Teatro El Círculo de Rosario, que tuvo localidades agotadas. El cantante estuvo acompañado por Román Ramonda en el piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre.

Desde las primeras canciones, el público rosarino acompañó cada interpretación y convirtió al teatro en el marco para el comienzo de una nueva etapa artística. Por primera vez, Jorge llevó a escena este formato que pone el foco especialmente en su voz y en su capacidad interpretativa, con el piano como único acompañamiento musical.

“Piano & Voz” es un proyecto que Jorge Rojas viene trabajando desde hace varios años y que demandó un año completo de preparación entre grabaciones y ensayos. La propuesta implica un importante desafío vocal y artístico, al dejar en primer plano las canciones, la interpretación y el vínculo directo con el público.

El espectáculo también permite descubrir nuevas dimensiones de un repertorio que sus seguidores han acompañado a lo largo de los años, mientras el artista atraviesa distintas búsquedas y facetas de su carrera. La presencia de la danza suma otra dimensión a una puesta concebida desde la sensibilidad y la intimidad.

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El primer encuentro de esta nueva gira estuvo marcado por grandes momentos musicales y por la emoción de compartir con el público el comienzo de un proyecto que continuará recorriendo distintas ciudades del país durante los próximos meses.

Después de Rosario, “Piano & Voz” llegará el 3 de octubre a ATE Casa España de Santa Fe, con entradas agotadas. Luego, la gira continuará el 23 de octubre en Quality Espacio de Córdoba, el 31 de octubre en el Teatro Independencia de Mendoza y el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en una presentación especial.

El recorrido seguirá el 14 de noviembre en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta y el 20 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.