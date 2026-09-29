Uno Entre Rios | Show | Jorge Rojas

Jorge Rojas inició "Piano & Voz" con entradas agotadas y una emotiva noche en Rosario

El cantante presentó en Rosario acompañado por Román Ramonda en piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre. La gira continuará por Santa Fe

29 de septiembre 2026 · 11:57hs
Jorge Rojas inició Piano & Voz con entradas agotadas y una emotiva noche en Rosario

El pasado 26 de septiembre, Jorge Rojas dio inicio a “Piano & Voz”, su nueva gira, con un emotivo show en el Teatro El Círculo de Rosario, que tuvo localidades agotadas. El cantante estuvo acompañado por Román Ramonda en el piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre.

Jorge Rojas abrió el camino de “Piano & Voz” y ahora continúa por el país

Desde las primeras canciones, el público rosarino acompañó cada interpretación y convirtió al teatro en el marco para el comienzo de una nueva etapa artística. Por primera vez, Jorge llevó a escena este formato que pone el foco especialmente en su voz y en su capacidad interpretativa, con el piano como único acompañamiento musical.

el club zaninetti se prepara para celebrar la primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

wayra iglesias, gustavo cordera y eruca sativa llegan a tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

“Piano & Voz” es un proyecto que Jorge Rojas viene trabajando desde hace varios años y que demandó un año completo de preparación entre grabaciones y ensayos. La propuesta implica un importante desafío vocal y artístico, al dejar en primer plano las canciones, la interpretación y el vínculo directo con el público.

El espectáculo también permite descubrir nuevas dimensiones de un repertorio que sus seguidores han acompañado a lo largo de los años, mientras el artista atraviesa distintas búsquedas y facetas de su carrera. La presencia de la danza suma otra dimensión a una puesta concebida desde la sensibilidad y la intimidad.

El primer encuentro de esta nueva gira estuvo marcado por grandes momentos musicales y por la emoción de compartir con el público el comienzo de un proyecto que continuará recorriendo distintas ciudades del país durante los próximos meses.

Después de Rosario, “Piano & Voz” llegará el 3 de octubre a ATE Casa España de Santa Fe, con entradas agotadas. Luego, la gira continuará el 23 de octubre en Quality Espacio de Córdoba, el 31 de octubre en el Teatro Independencia de Mendoza y el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en una presentación especial.

El recorrido seguirá el 14 de noviembre en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta y el 20 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

LEER MÁS: Lali, una estrella a la altura de su público: así se vivió su tercer River

Jorge Rojas piano voz país gira
Noticias relacionadas
“Con el Corazón en Gualeguaychú”, una historia de amor prohibido

"Con el Corazón en Gualeguaychú", la obra inspirada en Fray Mocho llega al teatro

facundo moyano hablo de su intimidad con candela arizaga: le damos mucho

Facundo Moyano habló de su intimidad con Candela Arizaga: "Le damos mucho"

es una ceremonia intima: pedro rosemblat hablo de su boda con lali

"Es una ceremonia íntima": Pedro Rosemblat habló de su boda con Lali

La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance con una foto juntos frente a un avión privado.

La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance con una foto juntos frente a un avión privado

Ver comentarios

Lo último

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Ultimo Momento
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Policiales
Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Dejanos tu comentario