Jey Mammón volvió a la televisión tras haber sido cancelado

Jey Mammón vivió una fuerte cancelación tras haber sido denunciado por abuso sexual.

12 de agosto 2025 · 11:41hs
Jey Mammón vivió una fuerte cancelación tras haber sido denunciado por abuso sexual y haber quedado afuera de Telefe. Si bien intentó anteriormente volver en una obra de teatro, en radio y en televisión, hasta el momento no lo había logrado.

Pero esta vez aceptó una nueva oportunidad para regresar en un formato en el cual en el pasado le fue muy bien. El humorista comenzó un programa llamado "Medianoche con Jey", en El Nueve. Se trata de un late night show similar al que hizo años atrás en la pantalla de América.

"Cuánta gente, qué impresionante la gente que vino... Bienvenidos, bienvenida a 'Medianoche con Jey' en esta casa, Canal Nueve, mi canal", fue lo primero que dijo el conductor, para luego recibir a su primera invitada, Graciela Alfano.

"Quiero decirle a ustedes que están del otro lado... Gracias por estar ahí, gracias por bancarme todo este tiempo y gracias por acompañarnos", continuó el conductor.

La invitada, cantó, bailó y hasta actuó en un sketch con el personaje de “Estelita”, bromeando con el tapado de piel que originó la fuerte pelea con Susana Giménez.

