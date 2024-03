Internaron a Ernestina Pais: su estado de salud

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernestina Pais (@ernepais)

Más tarde, Federica confirmó la noticia a los medios de comunicación: “Está internada. Solo eso. No vamos a hacer declaraciones”, expresó de manera escueta, sin querer dar más detalles de la situación de salud de la conductora.

Cabe recordar que cuando Ernestina decidió internarse por decisión propia, había dado especificaciones sobre lo que había padecido. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’", relató en el ciclo de Ángel de Brito. “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernestina Pais (@ernepais)

" Mis amigos dicen que me interné para no pensar en nada. Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”, confesó sobre aquellos días de sanación.