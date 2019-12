Henry Cavill pasó por Argentina para presentar la serie "The Witcher"

Henry Cavill, famoso por interpretar al más reciente Superman en las películas del universo de DC, estuvo el fin de semana en la Argentina para promocionar su nueva serie, “The Witcher”, que se estrenará en Netflix el próximo 20 de diciembre. La serie está basada en los libros escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski, y promete un mundo de fantasía y magia oscura que ya está siendo comparado con “Game Of Thrones”. “The Witcher” se anticipa como una historia épica sobre el destino y la familia. La trama se centra en el famoso cazador de monstruos Geralt de Rivia, encarnado por Cavill. En el mundo de El Continente, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y allí el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Cavill se presentó en la nueva edición de Argentina Comic Con que se realizó en Costa Salguero, en Buenos Aires, ante más de 4.500 fans emocionados. Allí encabezó un panel junto a la productora ejecutiva y showrunner de “The Witcher”, Lauren Schmidt Hissrich, y también saludó a sus fans y firmó autógrafos. Durante el panel los invitados profundizaron sobre el trabajo del actor para dar vida a Geralt de Rivia, además de hablar sobre el proceso de adaptación de las novelas para traer el mundo de El Continente a la pantalla.

Videojuegos y libros

El actor, que además actuó en la saga de “Misión imposible”, reveló que, antes de conocer la franquicia, jugó a los videojuegos desarrollados por CD Projekt Red, y que eso lo llevó a querer involucrarse en la serie ni bien se enteró de su realización. Más tarde se enteró de la existencia de los libros que inspiraron a los juegos y a la nueva serie, y los leyó a todos para estar más que listo.

¿Por qué tanta dedicación? El mismo explicó por qué le llamó tanto la atención Geralt de Rivia, el protagonista de la historia. “Creo que es la dicotomía que representa: El caballero blanco por dentro y el exterior de piedra que lo lleva a ser lo que es necesario. No es un héroe simple. No es un héroe que siempre va a hacer lo que es correcto. Geralt siempre hace algo que, aunque sea lo correcto, suele tener terribles efectos. Mucha gente muere en el proceso y él sale bien parado. Pero todos murieron, incluso la persona que estaba tratando de salvar. Eso es lo que encuentro interesante y la manera en la que lidia con eso. Incluso cuando inmediatamente no transmite un buen mensaje, sabés que en el fondo lo está intentando. Eso es lo que me gusta de él”, se explayó.

La idea que los consumidores de “The Witcher” tienen del personaje puede variar bastante según se lean los libros, se consuman los videojuegos o se mire la futura serie de Netflix, es por eso que Cavill decidió expandir su conocimiento con el material original, que se toma su tiempo para desarrollar a Geralt y el resto de los principales protagonistas.

Hace pocas semanas se confirmó que la serie tendrá una segunda temporada, pero todavía no se anticipó cuándo estrenará. Aunque rumores aseguran que el plan es hacer siete temporadas, la productora Lauren Hissrich afirmó que no tienen nada planeado muy a futuro, y que prefieren ir diagramando las historias de a poco y a medida que Netflix les vaya depositando su confianza.