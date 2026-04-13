Capibaras XV ganó un partidazo a Tarucas en Rosario

Un estadio repleto en el Hipódromo fueron el marco de un gran partido que Capibaras se llevó en el Súper Rugby Américas. Fue 39 a 28 para Capibaras XV.

Vito Scaglione, CEO de La Capital, entregó la Copa que estaba en juego al capitán de Capibaras, Ignacio Gandini. Sí, el trofeo del medio más antiguo del país quedó en casa.

Capibaras XV volvió a jugar en Rosario y eso de por sí, ya era motivo de fiesta. La cancha ubicada en el óvalo del Hipódromo Independencia de la ciudad santafesina volvió a ser una pequeña caldera, donde como en la fecha inicial no entraba ni un alfiler. Y fue así porque la gente entendió que el cierre de la séptima fecha del Súper Rugby Américas, y con él el de la primera fase, regalaba un partidazo entre el local y Tarucas. El triunfo le correspondió al local, que se hizo acreedor a la Copa La Capital en juego. El partido contó con entrerrianos en cancha, como ya es una costumbre.

El encargado de entregar el trofeo al ganador fue Vito Scaglione, el CEO de La Capital. Pero nadie quiso perderse esta fiesta del rugby. Entre otros estuvieron Carlos Fertonani, CEO de Capibaras, directivos de la UAR, dirigentes regionales y parte del cuerpo técnico de Los Pumas, Felipe Contepomi, Juan Fernández Lobbe y el rosarino Andrés Bordoy, entre otros.

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El partido fue una versión remozada del viejo clásico entre tucumanos y rosarinos, reforzados en este caso por jugadores del NOA por un lado y de Santa Fe y Entre Ríos por el otro. Más allá del detalle, se vivió de la misma manera que los anteriores, más allá de que con este formato de franquicias haya sido el primer enfrentamiento entre ambos.

El partido en el Hipódromo de Rosario

Tras el minuto de silencio en memoria del ex dirigente santafesino Angel Gorla, recientemente fallecido arrancó el clásico en que Capibaras debió trajinar mucho para llevarse la victoria, al punto que en el lapso del final del primer tiempo al comienzo del segundo estuvo en seria discusión por la dura oposición tucumana. Y como no podía ser de otra manera, de entrada hubo acción de las buenas.

La visita anotó primero con un penal de Ignacio Cerruti pero la respuesta de Capibaras fue letal. Bautista Estelles rompió marcas por el centro de la cancha y apoyó bajo los palos. La conversación de Baronio puso al local 7-3 arriba.

Como si estuvieran jugando con la historia, Capibaras intentó abrir el juego, jugar de manos, atacar los espacios y Tarucas, que no por casualidad vistió de naranja, apostó más al laburo de sus forwards y abrir cuando fuera necesario.

Los tries empezaron a llover. Primero fue Pregot para Tarucas y la respuesta de Lucas Bur para Capibaras. La efectividad de Cerruti y Baronio también daban cuenta de la paridad en el ida y vuelta constante que se había convertido el partido.

Del 10-7 para Tarucas se pasó al 14-10 para Capibaras, que enseguida fue 14-13 por el drop del apertura visitante. Pero el local no quiso complicaciones y con un nuevo penal de Baronio volvió a sacar una pequeña luz de ventaja: 17-13.

Al final del primer tiempo, Cerruti achicó de nuevo de penal a los 38'. Pero habría más y Tarucas apoyó con Tomás Vanni sin conversión ya en adicional para irse al descanso 21-17.

En el arranque del complemento Tarucas siguió imponiendo condiciones y pegó primero con el try del lungo Pedro Coll. Capibaras descontó pocos minutos después con una conquista de Alejo Sugasti que dejó a los litoraleños a tiro. Nada estaba dicho: 28-22.

A los 13' el tucumano Acevedo vio la amarilla por tackle alto y con un hombre de más Capibaras aprovechó la situación. Try de Felipe Villagrán con el que el local pasó nuevamente al frente 29-28. Y siguió un try penal con conversión de Baronio para estirar a 36-28, una ventaja mayor a un try.

A los 21, Gandini vio la amarilla y Tarucas metió cuatro cambios juntos. Empezaba otro partido.

A diez del final el juego se instaló en campo visitante y pese a abusar del uso del pie Capibaras jugó con la desesperación tucumana, pese a fallar un penal con Baronio a los 32'. Pero con tiempo cumplido, Baronio le puso la frutilla al postre. Penal, anotación y final. Capibaras se quedó con el triunfo La fiesta fue completa.

Más allá del resultado, el espectáculo dejó en claro el crecimiento del rugby en la región y el nivel competitivo del Súper Rugby Américas, que sigue sumando adeptos y ofreciendo partidos de alto nivel.

Con esta victoria, Capibaras no solo se quedó con un triunfo clave en el torneo, sino también con el orgullo de haber ganado un duelo memorable ante su gente, en una noche que quedará en el recuerdo del rugby rosarino.