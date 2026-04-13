Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Si bien el cuerpo aun no fue identificado, se presume que se trata de un ciudadanao paraguayo de 52 años que trabajaba como sereno en la construcción de Colón

Si bien el cuerpo aun no fue identificado, se presume que se trata de un ciudadanao paraguayo de 52 años que trabajaba como sereno en la construcción de Colón

Si bien el cuerpo aun no fue identificado, se presume que se trata de un ciudadanao paraguayo de 52 años que trabajaba como sereno en la construcción de Colón

Trascendieron detalles de la investigación sobre el cuerpo hallado tapiado en una obra en construcción en la costanera de Colón. Si bien aun no fue identificado una de las hipótesis de la investigación es que se trata del sereno, un hombre de nacionalidad paraguaya. Además se supo que desde la justicia se libró una orden de captura internacional para el principal sospechoso.

El cadáver fue descubierto por trabajadores de la misma obra. Había sido colocado en el hueco de una escalera y sobre él hicieron una especie de pared, cubriéndolo con cal, informó a El Entre Ríos el fiscal Alejandro Perroud sobre lo que se investiga como un homicidio. “Si bien el cuerpo no está identificado formalmente, todo hace suponer que se trata de un hombre paraguayo de 52 años, sereno del lugar”, aseveró el fiscal.

El hecho habría ocurrido hace varios días, por lo que el estado del cuerpo complica su identificación. Si bien no se registró ninguna denuncia por desaparición, se presume que se trataría de una persona vinculada a la obra, mientras se aguarda la autopsia y el cotejo de ADN.

Colón cuerpo sereno construcción 1 Foto: El Entreríos

El hallazgo se produjo el domingo específicamente en el sector del subsuelo de la edificación. Personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental de Colón hicieron un relevamiento técnico del sitio, la recolección de indicios bajo estrictos protocolos de preservación.

En relación al avance de la pesquisa, se trabaja sobre una línea investigativa que contempla la presunta participación de un sujeto en el hecho. No obstante, y en virtud del estado incipiente de la causa, se ha dispuesto no brindar precisiones, para evitar el entorpecimiento de la investigación y resguardar la eficacia de las medidas procesales en curso.